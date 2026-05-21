Salarios pulverizados: 7 de cada 10 trabajadores gastan el sueldo en menos de dos semanas

El 87% de los trabajadores del país asegura que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, en tanto que 7 de cada 10 empleados sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas.

Así lo reveló un sondeo del portal de empleo Bumeran, que emitió un informe según el cual la elevada proporción de argentinos que considera que el insuficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

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En este contexto, el estudio ahondó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos: 73% de los empleados argentinos admite que su salario no dura más de 14 días.

En tanto, el 28% agota su sueldo apenas cobra para cancelar deudas, el 21% logra estirarlo hasta la segunda semana, al 15% le alcanza para menos de una semana y a 9% para una semana, en tanto que sólo 9% llega a cubrir todo el mes con sus respectivos ingresos.

¿Dónde está el mayor foco de presión financiera?

El sondeo detectó dónde está el mayor foco de presión financiera en la estructura de gasto mensual.

El alquiler se consolidó como la erogación principal para 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%).

Esta tendencia también está en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero.

Esa incapacidad responde a que el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En esa marco, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al detallar que 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, explicó que "la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real".

Y agregó: "Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad".

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), en tanto que el 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, 15% apuntaría a la alimentación y recreación, y apenas 13% lo destinaría a inversiones.