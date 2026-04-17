Se profundiza la caída salarial: Indec confirmó otro mes de pérdida real contra inflación

La profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el gobierno de Javier Milei fue confirmada esta tarde por el INDEC. Los sueldos de los trabajadores registrados marcaron un alza de 1,8% en el mes de febrero, contra el 2,9% de inflación. Una pérdida real por cuarto mes consecutivo.

Según el ente estadístico oficial, el sector que no trabaja en relación de dependencia, el privado no registrado, es el único que sí le ganó a la inflación en febrero al mejorar su ingreso un 4,6% mensual.

Gráfico del INDEC sobre la variación de los salarios en el mes de febrero 2026.

Dentro del universo de los salarios registrados, los trabajadores en privados mejoraron apenas 1,6% promedio su situación, en tanto, los públicos, un 2,3%, por lo que empeoraron en términos reales en el segundo mes del año.

Al desglosar los públicos, se observó que a nivel nacional el aumento fue del 0,6%, mientras que las provincias pagaron subas del 2,9%, logrando estos últimos empleados empatarle a la inflación.



El Indec marcó la sexta caída consecutiva de los salarios registrados.

Con estos datos de febrero del 2026, el desplome acumulado para los salarios registrados es de 8,9% durante el gobierno de Milei, según el informe del INDEC.

La mitad de esa merma se concentra en los últimos meses y explica el impacto en las encuestas sobre la imagen presidencial. La última vez que los salarios superaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue en octubre del 2025, mes de elecciones legislativas.

La expectativa de la medición de los salarios para el mes de marzo es que la medición ratifique la tendencia a la baja debido al dato "malo" -según lo calificó Milei al pedir "paciencia"- de 3,4% que se conoció esta también esta semana.

Qué dice la medición interanual de los salarios

De acuerdo con la publicación del INDEC sobre febrero 2026, en la medición interanual los salarios registrados aumentaron 27,5% y en el acumulado del año suman un alza de 3,9%. En ambos casos, quedan atrás de la inflación, que fue de 33,1% y 5,9%, respectivamente.

En 2025, el INDEC marcó también una pérdida de poder adquisitivo del salario.

Al cerrar la evaluación anual sobre el 2025, el INDEC publicó que la inflación fue del 31,5%, pero los sueldos de los empleados en relación de dependencia sufrieron un ajuste de un 28,8%.

La pérdida de lo que esos bolsillos dedican a consumo fue de casi 3 puntos promedio en 12 meses. Es un impacto que se profundizó en los últimos meses.