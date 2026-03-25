Los salarios subieron un 2% en enero de 2026 y quedaron por debajo de la inflación: las subas más altas fueron del empleo no registrado
El dato del organismo oficial arrojó incrementos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.
Los salarios en enero de 2026 tuvieron un alza del 2% en comparación con diciembre del año anterior, aunque quedaron por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2,9%.
En cuanto al rendimiento que apuntaron los distintos sectores, el sector privado no registrado encabezó las subas con un aumento mensual de 4,4%, mientras que el sector privado registrado tuvo un incremento de 2,1% y el sector público registró un avance de 1,8 por ciento.
Por su parte, en la comparación interanual, los salarios registrados subieron un 29% y quedaron por debajo de la inflación, que fue del de 32,4 por ciento.
Sin embargo, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 80,6%, pero comparados con el 33,6% anual de agosto.
Morosidad en alza
Anteriormente, datos oficiales del Banco Central (BCRA) arrojaron que la morosidad en las familias alcanzó el 10,6% en entidades bancarias.
Por su parte, en las entidades no financieras la irregularidad en los créditos ya supera el 27% .
A su vez, el desempleo saltó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representó una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según datos oficiales de INDEC.