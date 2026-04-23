El Indec presentó los detalles de las condiciones de vida en 31 aglomerados urbanos
El INDEC reveló las brechas en servicios básicos al cierre del año pasado. El acceso al gas de red llega al 65% de la población nacional.
l informe sobre condiciones de vida en los 31 aglomerados urbanos del país arrojó que, durante el segundo semestre de 2025, el 91% de los hogares contaba con acceso a agua corriente.
Si bien la cobertura hídrica se mantiene como el servicio con mayor alcance, las estadísticas muestran deficiencias persistentes en infraestructura básica, especialmente en lo que respecta a saneamiento y energía.
Brechas en infraestructura sanitaria y gas
De acuerdo con el relevamiento, el 72,9% de los hogares tiene conexión a desagües cloacales, lo que deja a más de un cuarto de la población urbana dependiente de sistemas alternativos como pozos ciegos o cámaras sépticas.
Esta disparidad en los servicios de saneamiento es uno de los indicadores más críticos analizados por los equipos estadísticos en el cierre del último período anual.
Por otro lado, la cobertura de gas de red alcanzó al 65% de las viviendas.
El resto de los hogares debe recurrir al uso de garrafas o electricidad para la calefacción y la cocción de alimentos, lo que representa un costo logístico y económico superior en comparación con el servicio de red.
Alcance geográfico del relevamiento
Los datos surgen del seguimiento continuo de las condiciones de vida en los principales centros urbanos de Argentina, desde la región de la Patagonia hasta el Norte Grande.
El informe detalla que, a pesar de los avances en algunas áreas periféricas, la consolidación de redes de infraestructura formal sigue siendo uno de los principales desafíos para reducir la vulnerabilidad social en los aglomerados más densamente poblados.