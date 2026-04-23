El Indec presentó los detalles de las condiciones de vida en 31 aglomerados urbanos

l informe sobre condiciones de vida en los 31 aglomerados urbanos del país arrojó que, durante el segundo semestre de 2025, el 91% de los hogares contaba con acceso a agua corriente.

Si bien la cobertura hídrica se mantiene como el servicio con mayor alcance, las estadísticas muestran deficiencias persistentes en infraestructura básica, especialmente en lo que respecta a saneamiento y energía.

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Condiciones de vida en 31 aglomerados urbanos: en el segundo semestre de 2025, el 65% de los hogares tenía acceso a gas de red; el 72,9% a desagües cloacales; y el 91% a agua corriente. Conocé más indicadores en: https://t.co/qVdUFsihM4 pic.twitter.com/UXDT98XEMn — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 22, 2026

Brechas en infraestructura sanitaria y gas

De acuerdo con el relevamiento, el 72,9% de los hogares tiene conexión a desagües cloacales, lo que deja a más de un cuarto de la población urbana dependiente de sistemas alternativos como pozos ciegos o cámaras sépticas.

Esta disparidad en los servicios de saneamiento es uno de los indicadores más críticos analizados por los equipos estadísticos en el cierre del último período anual.

Por otro lado, la cobertura de gas de red alcanzó al 65% de las viviendas.

El resto de los hogares debe recurrir al uso de garrafas o electricidad para la calefacción y la cocción de alimentos, lo que representa un costo logístico y económico superior en comparación con el servicio de red.

Alcance geográfico del relevamiento

Los datos surgen del seguimiento continuo de las condiciones de vida en los principales centros urbanos de Argentina, desde la región de la Patagonia hasta el Norte Grande.

El informe detalla que, a pesar de los avances en algunas áreas periféricas, la consolidación de redes de infraestructura formal sigue siendo uno de los principales desafíos para reducir la vulnerabilidad social en los aglomerados más densamente poblados.