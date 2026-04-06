La imagen de Javier Milei sigue cayendo y otro integrante del Gobierno lo superó

La imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos porcentuales del segundo al tercer mes del año, al pasar del 47% a un 40,3%, según un sondeo de la consultora privada Zentrix. Se profundizó así la pérdida da popularidad del jefe de Estado, ya revelada por encuestas anteriores.

Además, según el nuevo sondeo, aumentó la imagen negativa del primer mandatario, que fue del 51% en marzo, cinco puntos porcentuales encima del 46% de febrero.

Asimismo, el 59,7% de los entrevistados consideró que la situación económica del país es "negativa", un 12% más del porcentaje de encuestados que opinaba así en febrero.

Los datos son el resultado de un sondeo realizado sobre un total de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último, que cuenta con un margen de error de +/- 2,83%.

En lo que respecta a imagen positiva, la muestra indica que, en lo referido al oficialismo, Milei ya no es la figura mejor evaluada, debido a que fue superado por la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un 42,7%.

Patricia Bullrich superó en imagen positiva a Javier Milei, según el sondeo de la consultora Zentrix.

Según el sondeo, la aprobación sobre el Gobierno de Milei quedó en 38,5%, con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado, para Zentrix, 45% de positiva y sólo 44% de negativa.

Ante otra pregunta, el 83,9% de los entrevistados aseguró que el salario "no" le está ganando a la inflación.

¿ Qué ocurre con dirigentes del peronismo ?



En relación a la oposición, la encuesta midió a los dirigentes del peronismo Axel Kicillof y Juan Grabois, a quienes la consulta les otorgó números más bajos que a Milei y Bullrich.

El gobernador bonaerense registró una imagen positiva de 33,8% y una negativa de 57,3%, lo que indica un diferencial negativo de más de 23 puntos porcentuales.

En tanto, el diputado nacional y líder de la agrupación Patria Grande obtuvo números parecidos, con un 33,2% de imagen positiva y un 57% de negativa.