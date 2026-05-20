Una línea de colectivos que une CABA con el conurbano podría desaparecer: qué pasará con el recorrido

Una popular línea de colectivos que une la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense podría desaparecer en los próximos meses. Se trata de la 154, que llega hasta la localidad de Lanús y cuyo recorrido podría ser absorbido por la línea 45.

La medida está siendo evaluada por la Secretaría de Transporte de la Nación y ya fue publicada en el Boletín Oficial. En caso de confirmarse, el cambio podría afectar a miles de pasajeros que utilizan el servicio a diario.

En concreto, la iniciativa publicada propone abrir una consulta pública para analizar la supresión del número 154 y su absorción por parte de la línea 45, lo que la convertiría en un nuevo ramal de esta última. El recorrido continuaría funcionando, aunque bajo otra denominación.

La línea, operada por la empresa Microomnibus Cuarenta y Cinco S.A.C.I.F., circula por Plaza Constitución, Barracas, Avellaneda, Gerli y Lanús. En caso de concretarse la absorción, el recorrido podría extenderse hasta la zona de Retiro.

Línea 154: cómo cambiaría el servicio si se concreta la absorción por parte de la 45

El proyecto que analiza el Gobierno nacional no implica la desaparición total del recorrido de la línea 154, sino una modificación en la forma en la que operaría el servicio dentro del AMBA.

Según la propuesta oficial, el trayecto seguiría activo entre Lanús y Plaza Constitución, aunque dejaría de funcionar bajo ese número.

El recorrido de la línea 154 de colectivos, que une Plaza Constitución con Lanús, podría ser absorbido por la línea 45 (Imagen: Instagram/@colectivo.argentino).

La intención es que la línea pase a integrarse a la 45 y opere como un nuevo ramal. De esta manera, los usuarios continuarían teniendo colectivos en gran parte del recorrido habitual, pero con una nueva identificación.

Entre los principales cambios que podrían implementarse aparecen:

La incorporación de la 154 dentro de la estructura de la línea 45.

Una posible extensión del recorrido hasta Retiro.

La continuidad de las paradas y zonas por las que hoy circula el servicio.

Cambios en la numeración y en la modalidad operativa de los colectivos.

La posibilidad de fusionar ambas líneas no es nueva. Tiempo atrás, la empresa ya había intentado unificar los recorridos mediante un esquema similar, aunque una resolución oficial obligó posteriormente a mantener nuevamente la denominación 154.

Cómo quedarían los recorridos de la línea 45 tras la posible absorción de la 154

El proyecto contempla cambios importantes en la modalidad de algunos servicios que actualmente presta la línea 45. En particular, dejarían de existir los recorridos expresos o semirrápidos, por lo que todos los colectivos pasarían a funcionar como servicios comunes.

Si la iniciativa recibe luz verde, los ramales quedarían organizados de la siguiente manera:

Ramal A: Remedios de Escalada - Ciudad Universitaria, sin modificaciones.

Ramal B: Remedios de Escalada - Retiro, aunque dejaría de operar como expreso.

Ramal C: Constitución - Ciudad Universitaria, que también funcionaría como servicio común.

Con este esquema, las unidades podrían detenerse en todas las paradas del trayecto y aplicar una tarifa regular para todos los pasajeros.

Cuándo podría aplicarse el cambio en la línea 154

Por el momento, la modificación todavía no fue aprobada de manera definitiva. Tras la publicación en el Boletín Oficial, se habilitó una instancia de consulta pública de 15 días hábiles administrativos para que usuarios, empresas y actores vinculados al transporte presenten opiniones, objeciones o reclamos.

Desde el sector aseguran que podrían surgir cuestionamientos por parte de otras compañías de colectivos, una situación que podría retrasar la implementación del proyecto durante varios meses más.