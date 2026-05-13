La UTA confirmó un paro de colectivos para este jueves: ¿A quiénes afecta la medida?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un nuevo paro total de colectivos para este jueves en San Juan, una medida que responde al incumplimiento de un acta-acuerdo salarial por parte de las empresas y afectará a miles de pasajeros.

El gremio dispuso una retención de servicios sin asistencia a los lugares de trabajo desde las 00:00 del jueves 14 de mayo, en el marco de la medida anunciada por el conflicto salarial.

La protesta alcanzará a todas las líneas de corta y media distancia que integran el sistema RedTulum, por lo que no habrá servicio de colectivos en el Gran San Juan ni en los departamentos alejados.

Mediante un comunicado difundido el martes 12 de mayo, la UTA informó que la medida se resolvió luego de que no prosperara la audiencia realizada durante la jornada con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Desde el gremio señalaron que el conflicto se debe al "incumplimiento del acta acuerdo firmada y reconocida por A.T.A.P.".

La UTA San Juan confirmó un paro de colectivos total por 24 horas para este jueves.

La ATAP (Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros) es una entidad empresaria que reúne a compañías de colectivos en distintas provincias del país, con fuerte presencia en San Juan. Actúa como representante de las concesionarias ante el Estado en negociaciones paritarias con la UTA y en los pedidos de actualización de tarifas.

Desde la UTA advirtieron que, en caso de que las empresas no cumplan con el pago establecido en el acta nacional firmada antes del jueves, la medida de fuerza se iniciará a las 00 horas de ese día y se extenderá durante toda la jornada, por un lapso de 24 horas.

Paro de colectivos total este jueves en San Juan por incumplimiento del acuerdo salarial y falta de pago de haberes adeudados (Archivo).

"El diálogo y la paciencia se agotaron, el salario de los trabajadores tiene carácter alimentario. Responsabilizamos a todos los actorees responsables del transporte público de pasajeros, por su falta de respuestas y alterar la paz social", manifestaron desde el gremio.

Si bien la medida de fuerza se mantiene en pie por el momento, no se descarta que el Gobierno provincial disponga la conciliación obligatoria sobre el final del plazo o que las empresas efectúen un pago parcial de la deuda para intentar desactivar el paro.

Por este motivo, se recomienda seguir la información a través de los canales oficiales para evitar confusiones y mantenerse al tanto de las novedades.