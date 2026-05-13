Choferes de la línea 148 denuncian que la empresa les cerró las puertas tras reclamar por baños

Tras la interrupción del servicio de colectivos que complicó a miles de pasajeros del sur del conurbano bonaerense y su posterior reanudación, el conflicto en la línea 148 volvió a escalar. Los choferes denunciaron que la empresa les impidió el ingreso para cumplir con sus tareas.

La situación tuvo lugar este miércoles en la sede de la empresa ubicada en Quilmes. Los trabajadores señalaron que el conflicto se profundizó tras el reclamo por condiciones básicas en las cabeceras, especialmente por la ausencia de baños.

"Nosotros no estamos haciendo retención de tareas. Todos los compañeros nos presentamos a trabajar y no nos permiten el ingreso. Vigilancia nos dice que si somos conductores no podemos entrar", relató Claudio, un chofer, en diálogo con Crónica.

Desde las primeras horas del día hubo un operativo de Infantería en el lugar, mientras varios trabajadores permanecieron frente al ingreso de la empresa.

Respecto a la acusación de Misiones Buenos Aires, explicó: "Nunca nos negamos a trabajar, estamos todos listos, pero son ellos los que se niegan a prestar servicios. Difaman a los trabajadores diciendo que rompimos la unidad, pero los coches no están rotos, están guardados".

La disputa arrastra varios meses y volvió a escalar pese a que el servicio había sido restablecido a comienzos de mayo bajo la administración de Misión Buenos Aires, perteneciente al Grupo Zbikoski, tras la crisis de la firma anterior (El Nuevo Halcón).

Los trabajadores de la línea de colectivos 148 aseguran que la tensión se profundizó luego de reclamar condiciones básicas en las cabeceras.

De acuerdo con el relato de los choferes, el nuevo foco del conflicto surgió luego de que algunos empleados regresaran al predio para utilizar los baños ante la falta de sanitarios en las cabeceras.

La línea 148 une Plaza Constitución con distintos puntos de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y San Francisco Solano, por lo que cualquier interrupción en el servicio genera complicaciones para miles de usuarios.

El conflicto se agrava además porque todavía hay trabajadores que continúan con salarios adeudados. Si bien la llegada de la nueva empresa permitió conservar las fuentes laborales, los choferes aseguran que siguieron prestando servicio en malas condiciones y que este miércoles directamente no les permitieron ingresar al predio.