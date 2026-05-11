Habrá un nuevo aumento del boleto en colectivos y trenes: ¿Cuánto pasarían a costar?

El Gobierno prepara un nuevo aumento en los boletos de trenes y colectivos de jurisdicción nacional. La medida, que regiría a partir del 18 de mayo, volverá a impactar en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que vienen de sufrir un fuerte aumento desde comienzos de mes.

Sucede que la Secretaría de Transporte habilitará este lunes una instancia de Participación Ciudadana para que, durante tres días, los usuarios puedan expresar su postura sobre el esquema oficial que prevé incrementos graduales en las tarifas.

El plan contempla tres subas mensuales seguidas para los colectivos y cinco incrementos consecutivos en las tarifas de los trenes suburbanos.

La consulta pública, que no es obligatoria para la decisión final del Gobierno, estará abierta durante tres días consecutivos. Una vez cumplido ese proceso, podrá comenzar a aplicarse el primer aumento en las tarifas del transporte público.

En el caso de los colectivos, la suba prevista para mayo es del 2% sobre los valores actuales y el ajuste total llegaría al 6% hacia mediados de julio.

Los incrementos serán del 2% mensual para los colectivos de jurisdicción nacional y llegarán hasta un 90% acumulado en los trenes suburbanos entre mayo y septiembre (Archivo).

Por su parte, los boletos de los trenes que unen la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano -como las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur- tendrían aumentos más fuertes, ya que las tarifas permanecen congeladas desde septiembre de 2024.

Actualmente, el boleto mínimo vale $280, pero pasaría a $330 en mayo y alcanzaría los $530 desde septiembre, lo que representaría una suba acumulada cercana al 90%. El esquema de incrementos escalonados también alcanzará a los servicios ferroviarios de larga distancia.

La consulta ciudadana por la actualización de las tarifas de colectivos y trenes comenzará el 11 de mayo desde las 12, a través del sitio oficial del Estado Nacional.

Vuelve a aumentar el colectivo: ¿Cómo quedarían las tarifas en mayo tras el nuevo ajuste?

El ajuste en los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA se aplicaría en tres tramos consecutivos y tendría un impacto acumulado del 6% entre mayo y julio.

De completarse la instancia de participación ciudadana, las tarifas con SUBE registrada pasarían a ser las siguientes desde mayo:

Viajes de 0 a 3 kilómetros: $714.

Tramos de 3 a 6 kilómetros: $807,07.

Recorridos de 6 a 12 kilómetros: $894,17.

Viajes de 12 a 27 kilómetros: $983,78.

Más de 27 kilómetros: $1085,49.





La decisión llega luego del conflicto entre el Gobierno y las empresas de transporte, que en los últimos meses recortaron servicios por problemas con los subsidios y el aumento de gastos, como la fuerte suba del gasoil.

Trenes más caros en el AMBA: cuánto costarán los boletos desde mayo





Los boletos de los trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur que circulan en el AMBA también entrarían en un esquema de subas escalonadas, con aumentos acumulados que podrían alcanzar el 90% entre mayo y septiembre.

Las tarifas ferroviarias no tenían cambios desde septiembre de 2024 y actualmente el boleto mínimo cuesta $280. Con el nuevo cuadro tarifario, los valores para quienes tengan la SUBE registrada quedarían así desde mayo:

Boleto mínimo: $330.

Segunda sección: $429.

Tercera sección: $528.

Las personas alcanzadas por la Tarifa Social continuarán accediendo al descuento del 55% sobre el valor del pasaje.

En tanto, quienes viajen con SUBE sin registrar o paguen el boleto en efectivo en boletería deberán afrontar una tarifa diferencial, que pasará a ser de $1100.