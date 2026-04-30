Reactivan una histórica línea de colectivos que une Constitución con el conurbano: ¿Cuáles son sus ramales?

Después de semanas de incertidumbre, se confirmó la vuelta de una histórica línea de colectivos que une Constitución con el sur del conurbano bonaerense. Se trata del servicio 148, cuyo cierre afectó la rutina diaria de miles de usuarios.

El recorrido será operado por el Grupo Zbikoski a través de La Central de Vicente López S.A., empresa que ya gestiona otras líneas bajo la marca Misión Buenos Aires, entre ellas las formaciones 61, 62, 114, 129, 143 y 197.

En esta primera etapa, se habilitaron 118 unidades registradas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con la posibilidad de sumar colectivos 0 kilómetro en el corto plazo. Comenzaría a funcionar el sábado 2 de mayo.

El regreso de la línea, en el marco de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno nacional, contempla la continuidad de alrededor de 450 trabajadores que prestaban tareas en los ramales de El Nuevo Halcón S.A., con reconocimiento de su antigüedad laboral.

También se mantienen las condiciones establecidas por el Convenio Colectivo N° 460/73 y sus actas complementarias.

La línea 148 volvería a circular de manera parcial en las próximas horas, con un esquema de recorridos reducido en esta primera etapa (Archivo).

La empresa también asumió el compromiso de avanzar en una negociación con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la firma saliente para definir el pago de la deuda con los trabajadores. Ese proceso se llevará adelante en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Además, deberá garantizar la disponibilidad del parque móvil necesario para sostener niveles adecuados de frecuencia, regularidad y seguridad en los distintos ramales del servicio.

El cambio de operador y la crisis de El Nuevo Halcón

El Nuevo Halcón fue la empresa encargada de operar la línea desde 1998, pero en los últimos meses venía atravesando una situación económica compleja. La crisis se arrastraba desde antes del cierre del año pasado y terminó de profundizarse con el correr del tiempo.

En ese contexto, los trabajadores comenzaron a denunciar demoras en el pago de salarios completos, además de la falta de aguinaldo y vacaciones. Esa situación derivó en medidas de fuerza que se repetían al inicio de cada mes, hasta desembocar en la interrupción definitiva del servicio.

El nuevo operador es La Central de Vicente López S.A., integrante del Grupo Zbikoski, que funciona bajo la marca Misión Buenos Aires. La compañía también gestiona otros servicios de transporte en el Área Metropolitana, entre ellos la ex línea 129 Río de la Plata.

En paralelo, a comienzos de abril la firma impulsó una iniciativa en redes sociales para definir el nuevo nombre de fantasía de la 148. El concurso ofrecía premios y buscaba la participación de los usuarios en una etapa de relanzamiento del servicio.

Estos serán los ramales que tendrá la línea 148

El esquema de recorridos tras la reanudación del servicio sería el siguiente:

A: Cementerio por Yrigoyen.

B: La Capilla por Senzabello.

D: Villa del Plata por Mosconi.

G: Estación Solano por 844.

H: Estación Solano por Monteverde.

I: Estación Solano por Donato Álvarez.

En contrapartida, dejarán de funcionar dos recorridos:

Exramal B: El Jalón / Acceso.

Exramal G: Solano por San Martín.

El regreso del servicio estaría previsto para el sábado 2 de mayo, aunque por el momento no hay confirmación oficial. La información circula principalmente en redes sociales y todavía no fue validada ni por la Secretaría de Transporte, que había anunciado el retorno de la línea 148, ni por las cuentas oficiales de Misión Buenos Aires.

En esta primera etapa, la reactivación sería limitada. De los distintos recorridos que figuran en la CNRT, por ahora solo funcionarían dos ramales con destino a Florencio Varela: La Capilla y Cementerio, sobre un total de diez trayectos registrados.



