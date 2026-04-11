¿Paro de colectivos? El martes habrá una reunión clave con el Gobierno y advierten por nuevas medidas si no hay acuerdo

Tras la reunión sin acuerdo del jueves, el Gobierno volvió a citar a las cámaras del transporte para el martes 14 con la idea de discutir una "reestructuración integral" del sistema de colectivos. El encuentro se dará en medio del conflicto por la baja de frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La convocatoria fue definida por la Secretaría de Transporte, que conduce Fernando Herrmann, y se realizará con la presencia de delegados de las cinco entidades del sector: AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. Se creará una mesa técnica para avanzar en cambios del servicio y analizar alternativas para saldar deudas.

Las empresas mantienen su reclamo por un atraso que estiman en unos $120.000 millones y remarcan que estos encuentros "no implican soluciones inmediatas". Desde inicios de abril las cámaras aplican recortes de hasta el 30% en los servicios por el impacto de la suba del gasoil en los costos.

Luego del encuentro del jueves con el Gobierno, desde las cámaras del transporte señalaron que "las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aún operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios".

Empresarios del transporte se reunirán con la Provincia antes del encuentro con Nación





Antes del encuentro con Nación, los dueños de las líneas mantendrán una reunión con funcionarios bonaerenses el lunes 13 al mediodía, con la idea de buscar una salida que ayude a encauzar el conflicto.

Desde la gestión de Axel Kicillof explicaron que la Provincia no tiene margen para modificar la estructura de costos, uno de los principales pedidos del sector, ya que esa definición depende del Gobierno nacional.

Este martes, las cámaras del sector del transporte de colectivos se reunirán con el Gobierno para intentar destrabar el conflicto y avanzar en cambios que permitan sostener el servicio (Archivo).

En paralelo, señalaron que la Provincia destina unos $70.000 millones por mes para sostener tarifas subsidiadas y que ya se adelantó el 60% de los fondos de abril -cuando lo habitual es el 50%- para que las empresas puedan ponerse al día con sueldos y sostener los servicios.

Qué piden las cámaras y qué puede pasar si no hay acuerdo





Las empresas del transporte de pasajeros le reclaman al Gobierno cambios en el esquema de costos y en el sistema de subsidios, al considerar que los números actuales quedaron desactualizados frente a la suba de insumos clave.

Uno de los puntos que ponen sobre la mesa es el valor de referencia del gasoil. Mientras que en la última actualización oficial se calculó en $1744, ahora lo ubican cerca de $1915 por litro, lo que marca una brecha cercana al 10% y presiona sobre la estructura del servicio.

Las empresas del transporte piden actualizar los costos del sistema y redefinir el esquema de subsidios para poder sostener el servicio sin recortes (Archivo).

En ese marco, evalúan llevar a la mesa técnica distintas alternativas para amortiguar el impacto del combustible en la tarifa, que en el último mes registró fuertes aumentos. Además, buscan avanzar en un mecanismo que permita regularizar los pagos pendientes vinculados a los aportes estatales.

Para definir cuánto dinero reciben las líneas, el sistema contempla un cálculo mensual que incluye variables como los recorridos y la cantidad de pasajeros transportados, entre otros factores. Hoy, la Secretaría de Transporte destina alrededor de $90.000 millones por mes para sostener el funcionamiento del sistema, con un esquema en el que el Estado cubre cerca del 65% del costo del boleto, mientras que el usuario paga el 35% restante.

El dilema que enfrenta el Gobierno

En este escenario, la gestión de Javier Milei enfrenta una decisión clave: incrementar la asistencia económica para el sector o habilitar un nuevo aumento en el valor del pasaje.

La primera opción implicaría mayor presión sobre las cuentas públicas. La segunda, en cambio, tendría impacto directo tanto en la inflación como en el bolsillo de los usuarios. Desde las cámaras aseguran que, sin aportes, el valor real del boleto debería ubicarse entre $1.200 y $1.300.

Si no hay acuerdo, en el sector no descartan que se inicie un escenario de medidas de fuerza escalonadas, con interrupciones de 24 o 48 horas y una prestación cada vez más limitada, con mayores demoras hasta que se defina cómo se financia el sistema.