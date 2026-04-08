¿Y mañana? Colectivos en el AMBA: el Gobierno afirmó haber pagado salarios pero las empresas mantienen la reducción de servicios

El Gobierno aseguró este miércoles haber transferido a las empresas los fondos necesarios para cubrir los salarios de marzo, en medio del conflicto que derivó en una reducción de frecuencias de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Expectavitas por el funcionamiento de los servicios el próximo jueves.

Además, se confirmó que el próximo jueves, desde las 11, se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Transporte para abordar el pedido de mayores subsidios ante el aumento del gasoil.

A primera hora del miércoles, las empresas de transporte del AMBA enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que advirtieron que, sin una actualización en la estructura de costos ni el pago de subsidios pendientes, no podrán garantizar el servicio ni cumplir con los sueldos de los choferes.

El planteo se produjo previo al encuentro previsto por Transporte, en un contexto de recortes de hasta el 30% en los servicios. La medida responde al impacto del aumento del gasoil por la guerra en Medio Oriente, acumulando una suba del 25%.

Alerta empresaria y amenaza de parálisis

"El Estado Nacional adeuda al sector la suma total de $151.600.000.000, encontrándose en mora respecto de obligaciones cuyo pago resulta indispensable para la continuidad regular del servicio público", señalaron representantes de cuatro cámaras empresarias del AMBA (CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA).

Las compañías también advirtieron que los ingresos transferidos por Nación resultan insuficientes, lo que coloca a las prestatarias "en una situación económica y financiera insostenible".

En la carta, las cámaras subrayaron que el esquema actual quedó "completamente desfasado". Según indicaron, el Gobierno reconoce el litro de diésel a $1744,15, mientras que el precio de mercado oscila entre $2042 y $2440.

"Intimamos a dar inmediata respuesta a la situación planteada y a adoptar de modo urgente todas las medidas conducentes para asegurar la prestación del servicio público, bajo apercibimiento de atribuir al Estado Nacional la responsabilidad plena y exclusiva por la paralización total del sistema", advirtieron.

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"Lamentablemente, lo que va a pasar hoy, mañana y no sé el viernes es la continuidad de la reducción de los servicios", dijo en diálogo con Crónica el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, al realizar una estimación sobre cuánto tiempo durará la medida.

Respecto a la decisión de reducir los servicios, argumentó: "Como el gasoil es nuestro segundo insumo más importante después de la mano de obra, las empresas, si se les aumenta tan fuertemente el gasoil y no les actualizan el ingreso, no tienen la capacidad para sacar todos los servicios porque no les alcanza la plata".

Por otra parte, el director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y de la empresa Doscientos Once Transporte Automotor (DOTA), Marcelo Pasciuto, dijo que "a las empresas nacionales les están debiendo 115.200 millones (de pesos)", que corresponden a "6.000 colectivos", lo que representa "alrededor de 20 millones de pesos" por unidad.