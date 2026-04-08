Menos colectivos en el AMBA: las líneas afectadas

Varias líneas de colectivos redujeron la frecuencia de sus servicios en el AMBA hasta en un 30%, a causa del fuerte aumento del precio del gasoil y de los atrasos en el esquema de subsidios. La decisión, adoptada por las empresas de transporte, ya se refleja en menos unidades en la calle, mayores tiempos de espera y una creciente tensión con el Gobierno.

El detonante del conflicto fue el aumento del precio del combustible. Durante marzo, el gasoil y las naftas registraron subas de entre el 20% y el 25%, impulsadas por el encarecimiento internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Medio Oriente. El gasoil grado 2, el más utilizado por el transporte público, ya supera los $2.100 por litro y representa el mayor salto de costos en al menos dos años.

Desde el sector empresario sostienen que este incremento no fue reconocido en la estructura de costos vigente. En la última actualización oficial, el valor de referencia del gasoil se ubicaba muy por debajo del precio real en surtidor, lo que amplió la brecha entre los gastos operativos y los ingresos del sistema.

Qué líneas están afectadas





El recorte de frecuencias alcanza a más de un centenar de líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Entre ellas se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.