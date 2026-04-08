Otro día con demoras por la reducción de servicios en los colectivos: ¿Habrá paro este jueves?

Como viene ocurriendo desde hace varios días, las principales terminales de colectivos que unen el conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires se vieron colmadas de pasajeros, quienes esperaban hasta con un hora de atraso un transporte para ir a su lugar de trabajo o estudio, y que en las próximas horas podría desembocar en un paro por parte de las líneas de transporte.

La reducción en la frecuencia de servicios se vio reflejada en hasta un 30%, y la medida obedeció a una protesta patronal por la falta de actualización en los subsidios que abonan tanto el Estado nacional como el bonaerense y el Gobierno porteño.

Por eso, las unidades que circulan de forma cotidiana lo hicieron atestadas de pasajeros y necesitaron más tiempo que el habitual para realizar sus recorridos, despertando el malhumor de los usuarios del servicio.

En tanto, la reducción de frecuencias fue resuelta de manera conjunta por las cámaras que nuclean al sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (Ceutupba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

Reunión con el Gobierno nacional



Si bien comenzó a regir el primer día del mes, el martes se acentuó y podría agravarse este miércoles, cuarto día hábil, cuando vence el plazo legal para el pago de salarios al personal. Sin embargo, se confirmó que el gobierno nacional recibirá esta jornada a las empresas de colectivos para tratar de llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios.

En tanto, y a la espera de lo que pueda suceder, el servicio ya funciona con un esquema de contingencia. Un total de 104 líneas ya redujeron su frecuencia entre el 25% y el 30%, lo que generó largas filas y demoras en las paradas de la ciudad y el conurbano. Según fuentes del sector, la definición sobre el servicio podría conocerse en las primeras horas del miércoles.

Opinión empresarial



Por otra parte, el titular del grupo Dota, Marcelo Pasciuto, avisó que la reducción de servicios continuará este miércoles, más allá de que la Secretaría de Transporte de la Nación informó que durante la jornada depositará los montos adeudados.

"Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar", sostuvo el empresario en declaraciones radiales.

También afirmó que "el sistema de transporte está colapsado" y reclamó por pagos de subsidios atrasados, lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.

"A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo $19,5 millones por colectivo y van a depositar $9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días", dijo el representante.

Una crisis de "larga data"



Pasciuto, quien también dirige la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), afirmó que se arrastra una "deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril".

También opinó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está "totalmente desarticulado", ya que cada sector realiza sus pagos en fechas diferentes.

Fuerte suba del gasoil



Por su parte, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), señaló que el preocupante panorama de los últimos meses se vio agravado por el aumento abrupto del precio del gasoil, lo que junto con el atraso en la actualización de tarifas y subsidios estatales compromete la frecuencia del servicio y la continuidad de las empresas.

"Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil", afirmó Fusaro. Explicó que el combustible constituye el 20% de los costos de una empresa de colectivos y que el incremento superó todas las previsiones: "Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a $1.700 y está a $2.100", graficó.

Líneas que seguirán con baja frecuencia



Este miércoles, numerosas líneas circularán con servicio reducido, entre ellas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.



