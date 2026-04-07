¿Habrá paro de colectivos este miércoles 8 de abril? La advertencia empresaria por falta de subsidios

Las cámaras empresarias del transporte del AMBA advirtieron este martes que el servicio de colectivos podría paralizarse este miércoles 8 de abril si el Gobierno no transfiere los subsidios pendientes. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), señaló que las empresas no tienen dinero para pagar los salarios de mañana.

"Al subir tanto el combustible y no girar el monto del 60% de los subsidios que se envían los primeros días, se hace inviable el tema", explicó Pasciuto en declaraciones radiales. El dirigente fue tajante: "Que funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar".

Sin respuesta oficial y con el gasoil por las nubes

A pesar de que las cámaras enviaron cartas documento y notas formales a las autoridades de transporte hace 15 días, denuncian que no hubo respuesta ni convocatoria al diálogo. La crisis se profundizó por el contexto internacional: debido a la guerra en Medio Oriente, el precio del gasoil grado 2 ya superó los $2.100 por litro, marcando el mayor incremento de costos en dos años.

Por el momento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no emitió un comunicado oficial confirmando una medida de fuerza, pero el panorama es crítico: si el dinero no aparece en las cuentas de los trabajadores este miércoles, cuando se cumple el plazo para el pago de salarios, el gremio podría anunciar protestas de forma inminente.

Alerta por posible paro de colectivos.

Reducción de frecuencias: las 104 líneas afectadas

Mientras se define qué pasará mañana, el servicio ya funciona con un esquema de contingencia. Un total de 104 líneas ya redujeron su frecuencia entre un 20% y un 25%, lo que generó este martes largas filas y demoras en las paradas de la Ciudad y el Conurbano.

Las líneas que actualmente circulan con diagramas acotados son:

Del 1 al 99: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98.

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98. Del 100 al 197: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Desde las cámaras empresarias (CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) insisten en que la situación es límite. Por el momento no hay reunión convocada con las autoridades de transporte ni una fecha confirmada para la transferencia de fondos, por lo que la definición sobre el servicio del miércoles podría conocerse durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana.