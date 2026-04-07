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Martes, 7 de abril de 2026

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TRANSPORTE

Reducen la frecuencia de colectivos en el AMBA por la suba del combustible: ¿Habrá paro?

Es por el aumento del precio del gasoil, que acumula un incremento de 25% en el último mes.

Por el aumento del gasoil, que acumula una suba de 25% en el último mes, los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) redujeron sus frecuencias un 30%

Esta decisión despertó el malestar de los pasajeros y generó largas filas en las paradas en la Capital y el conurbano bonaerense, en un día complicado por las condiciones climáticas

Marcelo Pasciuto, titular de DOTA, indicó que "el sistema de transporte está colapsado" y reclamó por pagos de subsidios atrasados lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.

El directivo afirmó que la crisis comenzó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está "desarticulado".

En ese marco, el empresario advirtió que el sector arrastra una "deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril".

Pasciuto remarcó la urgencia de los fondos al señalar que "hoy es el último día para acreditarse" el dinero necesario para los haberes de los choferes, ya que se deben girar los recursos a las entidades bancarias para "pagar mañana los salarios".

Por último, el empresario se refirió al impacto de los costos operativos en la crisis del sector, y detalló que el litro de combustible alcanzó los $2150 en febrero y que existieron problemas de suministro, ya que el insumo fue entregado mayoritariamente por YPF mientras otras petroleras "no entregaron" producto.

Desde las empresas de transporte aseguran que no tienen respuesta por parte de las autoridades nacionales y provinciales. Por su parte, la Secretaría de Transporte monitorea el funcionamiento de los servicios, mientras se especulan nuevas medidas de fuerzas para los próximos días.

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