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Lunes, 6 de abril de 2026

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CONFIRMADO

Semana "pasada por agua": así estará el clima en el AMBA, ¿hasta cuándo siguen las lluvias?

El cambio de estación se hace sentir con inestabilidad, lluvias intensas y ráfagas de viento, aunque hacia el fin de semana podrían mejorar las condiciones.

MBurczynsky

El otoño empezó a marcar su presencia con fuerza y dejó atrás el clima templado de los últimos días. De hecho, la primera semana de abril arrancó con lluvias persistentes, viento y temperaturas moderadas que reflejan el cambio estacional.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones inestables se mantendrán hasta el próximo "finde", cuando el cielo dará paso a jornadas más estables y con sol.

&nbsp;Lluvias, viento y descenso de temperatura marcan el inicio de la semana en el AMBA.&nbsp;
 Lluvias, viento y descenso de temperatura marcan el inicio de la semana en el AMBA. 

Pronóstico para el AMBA: se espera una semana inestable  

Para este lunes 6 de abril se esperan lluvias durante gran parte del día, con probabilidades que oscilan entre el 70% y el 100%, y temperaturas que irán de los 17° a los 20°. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que reforzará la sensación de inestabilidad.

El martes 7 de abril continuará con condiciones similares, aunque con una leve mejora hacia la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 18° y los 21°, con lluvias intermitentes y ráfagas que podrían intensificarse, llegando incluso a valores cercanos a los 69 km/h.

A partir del miércoles 8 de abril se espera un cambio en las condiciones. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias será baja, con temperaturas que rondarán entre los 17° y los 22°. Esta tendencia se mantendrá en los días siguientes.

&nbsp;Las condiciones mejorarán hacia mitad de semana, con jornadas más estables y temperaturas en ascenso.&nbsp;
 Las condiciones mejorarán hacia mitad de semana, con jornadas más estables y temperaturas en ascenso. 

El jueves 9 se presentará con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 14° de mínima y los 23° de máxima, con un ambiente más templado y agradable en comparación con el inicio de la semana.

El viernes 10 mantendrá la misma tendencia, con buen tiempo, baja nubosidad y sin precipitaciones. La temperatura mínima descenderá a 13°, mientras que la máxima alcanzará los 23°, consolidando un escenario ideal para actividades al aire libre.

El fin de semana continuará con condiciones estables. El sábado tendrá una máxima de 24° y el domingo llegará a los 25°, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

&nbsp;El buen tiempo se instala hacia el final de la semana, con jornadas estables y temperaturas en ascenso.&nbsp;
 El buen tiempo se instala hacia el final de la semana, con jornadas estables y temperaturas en ascenso. 
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