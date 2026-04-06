Días de lluvias y viento en Buenos Aires: ¿Cuándo vuelve a salir el sol?
El pronóstico anticipa tormentas fuertes entre lunes y martes, que luego mermarán y dejarán varios días estables con temperaturas en ascenso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana muy inestable en el clima en Buenos Aires, con lluvias intensas, alta probabilidad de tormentas y ráfagas de viento que podrían ser fuertes. Con el correr de los días, las condiciones mejorarán y volverá el tiempo estable.
Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá dos etapas claras: primero tormentas fuertes y luego una mejora sostenida con temperaturas agradables.
El lunes 6 será el día más complicado. Se esperan lluvias intensas durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones entre 70 y 100 por ciento. La temperatura irá de 17 a 20 grados y se anuncian ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El martes 7 continuará la inestabilidad. Se prevén lluvias y tormentas durante todo el día, con probabilidades entre 40 y 70 por ciento. La mínima será de 18 grados y la máxima de 21 grados. Además, se esperan ráfagas aún más intensas, que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora.
El miércoles 8 comenzará a mejorar el tiempo. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. La temperatura irá de 17 a 22 grados.
El jueves 9 seguirá estable, con cielo algo nublado y temperaturas entre 14 y 23 grados.
El viernes 10 continuará el buen tiempo, con mínima de 13 grados y máxima de 23 grados, en una jornada fresca por la mañana y agradable por la tarde.
El sábado 11 se mantendrán las condiciones estables, con temperaturas entre 16 y 24 grados.
El domingo 12 cerrará el período con un leve ascenso térmico. Se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado.