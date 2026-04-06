Días de lluvias y viento en Buenos Aires: ¿Cuándo vuelve a salir el sol?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana muy inestable en el clima en Buenos Aires, con lluvias intensas, alta probabilidad de tormentas y ráfagas de viento que podrían ser fuertes. Con el correr de los días, las condiciones mejorarán y volverá el tiempo estable.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá dos etapas claras: primero tormentas fuertes y luego una mejora sostenida con temperaturas agradables.

El lunes 6 será el día más complicado. Se esperan lluvias intensas durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones entre 70 y 100 por ciento. La temperatura irá de 17 a 20 grados y se anuncian ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes 7 continuará la inestabilidad. Se prevén lluvias y tormentas durante todo el día, con probabilidades entre 40 y 70 por ciento. La mínima será de 18 grados y la máxima de 21 grados. Además, se esperan ráfagas aún más intensas, que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El pronóstico para esta semana en Buenos Aires.

El miércoles 8 comenzará a mejorar el tiempo. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. La temperatura irá de 17 a 22 grados.

El jueves 9 seguirá estable, con cielo algo nublado y temperaturas entre 14 y 23 grados.

El viernes 10 continuará el buen tiempo, con mínima de 13 grados y máxima de 23 grados, en una jornada fresca por la mañana y agradable por la tarde.

El sábado 11 se mantendrán las condiciones estables, con temperaturas entre 16 y 24 grados.

El domingo 12 cerrará el período con un leve ascenso térmico. Se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado.



