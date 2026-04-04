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Domingo, 5 de abril de 2026

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CLIMA

Urgente: alerta amarilla por tormentas para este fin de semana, ¿a qué regiones afecta?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una importante alerta con distintos grados de impacto. Las condiciones pueden afectar tanto la vida cotidiana como la seguridad de la población.

Gabriel Arias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas intensas para este sábado, con características poco habituales para esta época, destinadas a varias regiones de nuestro país.

Este escenario combina lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, hizo que el ente emitiera ambas alertas, dos categorías que indican distintos grados de impacto, pero que coinciden en un punto: las condiciones pueden afectar tanto la vida cotidiana como la seguridad de la población.

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En cuanto a la alerta naranja, el nivel más alto de advertencia alcanza a las provincias de Catamarca, Córdoba y La Rioja, donde se esperan fenómenos meteorológicos considerados peligrosos, con actividad eléctrica frecuente, probabilidad de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, las precipitaciones acumuladas se ubicarían entre los 60 y 90 milímetros, lo que eleva el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Alerta amarilla en varias regiones

Por otra parte, la alerta amarilla se extiende sobre Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En estas provincias, si bien los fenómenos serán de menor intensidad que en las zonas bajo alerta naranja, también podrían generar inconvenientes.

Se prevén ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de interrupciones momentáneas en actividades diarias.

Cuidado en zonas lluviosas

A este panorama se suma un aviso a corto plazo emitido por el SMN para localidades específicas de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas en áreas como Rivadavia, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Tuluma.

El desarrollo de estos fenómenos obliga a extremar precauciones, especialmente en zonas donde las lluvias podrían acumularse en pocas horas.

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