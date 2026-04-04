Urgente: alerta amarilla por tormentas para este fin de semana, ¿a qué regiones afecta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas intensas para este sábado, con características poco habituales para esta época, destinadas a varias regiones de nuestro país.

Este escenario combina lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, hizo que el ente emitiera ambas alertas, dos categorías que indican distintos grados de impacto, pero que coinciden en un punto: las condiciones pueden afectar tanto la vida cotidiana como la seguridad de la población.

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En cuanto a la alerta naranja, el nivel más alto de advertencia alcanza a las provincias de Catamarca, Córdoba y La Rioja, donde se esperan fenómenos meteorológicos considerados peligrosos, con actividad eléctrica frecuente, probabilidad de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, las precipitaciones acumuladas se ubicarían entre los 60 y 90 milímetros, lo que eleva el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Alerta amarilla en varias regiones

Por otra parte, la alerta amarilla se extiende sobre Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En estas provincias, si bien los fenómenos serán de menor intensidad que en las zonas bajo alerta naranja, también podrían generar inconvenientes.

Se prevén ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de interrupciones momentáneas en actividades diarias.

Cuidado en zonas lluviosas

A este panorama se suma un aviso a corto plazo emitido por el SMN para localidades específicas de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas en áreas como Rivadavia, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Tuluma.

El desarrollo de estos fenómenos obliga a extremar precauciones, especialmente en zonas donde las lluvias podrían acumularse en pocas horas.