Urgente: más de 15 localidades bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por fuertes ráfagas de viento que pueden comenzar este lunes 11 de mayo y extenderse hacia el martes 12.

El organismo detalló que las zonas afectadas por este fenómeno climático podrán sufrir "vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90".

La zona afectada por vientos en la provincia de Santa Cruz.

La provincia de Santa Cruz será la damnificada por las ráfagas, principalmente en las localidades de Río Gallegos, Guer Aike, El Calafate, Lago Argentino, Puerto Santa Cruz, Tres Lagos, Comandante Luis Piedrabuena, El Chalten, Río Turbio, Veintiocho de Noviembre, Rospentek Aike, Julia Dufour, Mina 3, El Turbio y el paraje La Esperanza.

Según el último reporte del SMN, la alerta meteorológica por vientos se darán en el transcurso de la tarde de este lunes y está previsto que contunúen durante la noche del martes.

Las recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por vientos

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Tené precaución al conducir.





Cómo estará el clima en Buenos Aires

Luego de un lunes muy fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la que la temperatura mìnima es de cuatro grados y la màxima se posiciona en 16, el clima mejorará en el transcurso de la semana.

Para el martes 12 de mayo, se estima una jornada despejada con una mìnima de 10 grados y una máxima de 19, en lo que será uno de los días más templados de la semana al igual que el viernes.

Así estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días.

El miércoles 13 habrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18, en una jornada parcialmente nublada, mientras que el jueves 14 aumentará la mínima a 12 y mantiene en 18 la máxima.

En el transcurso del fin de semana, el viernes se esperan una mìnima de 12 grados y una máxima de 19, una mìnima de 12 y una máxima de 17 para el sábado y una mìnima de 8 y una máxima de 13 para el domingo.



