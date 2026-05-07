Casi todo el país bajo alerta meteorológica: prevén tormentas y fuertes ráfagas de viento en estas provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas que afectará a cuatro provincias en el transcurso de la tarde y la noche del jueves 7 de mayo; sin embargo, habrá otras dos provincias con alerta amarilla por el mismo fenómeno.

Las provincias afectadas por esta alerta meteorológica son Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe con nivel naranja, y Entre Ríos y Misiones con la amarilla, según detallaron en el último reporte del SMN.

La alerta meteorológica parta medio país.

En estas zonas pueden darse "tormentas fuertes y algunas localmente severas" que pueden estar acompañadas por "abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad electrica frecuente y rafagas que podrìan superar los 90 kilòmetros por hora. Se estima una precipitación acumulada que ronda entre los 60 y 90 milímetros.

Alerta amarilla por vientos en casi todo el país

Al menos 18 provincias estarán bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes ráfagas de viento que pueden comenzar en la tarde de este jueves y extenderse en algunos casos hasta la madrugada del sábado.

Las provincias afectadas son: Jujuy, Salta, Tucuman, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Rìo Negro, Chubut y Santa Cruz.

Medio paìs bajo alerta meteorológica por vientos.

"En el área de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar localmente los 100", detallaron desde el SMN.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por vientos