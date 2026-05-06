Alerta naranja por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y naranja por la llegada de lluvias y tormentas en distintas zonas del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tendrá una posible ciclogénesis.

Se esperan fenómenos de variada intensidad que podrían incluir ráfagas, actividad eléctrica y precipitaciones abundantes en cortos períodos, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones.

Alerta meteorológica: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo al pronóstico, la situación meteorológica para este miércoles 6 de mayo se presenta inestable en gran parte del país, con alertas de nivel amarillo y naranja por lluvias, tormentas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, con valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.

Las provincias alcanzadas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Para el nivel amarillo, el SMN advierte por fenómenos que pueden generar inconvenientes, como tormentas con actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas, mientras que el nivel naranja implica eventos más fuertes, con mayor impacto y acumulados más significativos.

En la provincia de Buenos Aires, las zonas bajo alerta naranja se concentran en el centro y sudeste, incluyendo localidades como Dolores, General Guido, Maipú, Ayacucho y áreas cercanas.

En tanto, el resto del territorio provincial se encuentra bajo alerta amarilla, incluyendo el norte, oeste y parte de la costa.

Las zonas afectadas por la alerta, de acuerdo al pronóstico.

En Santa Fe, localidades como Rosario, Santa Fe capital y Rafaela se encuentran bajo alerta amarilla, al igual que gran parte del territorio. En Córdoba, ciudades como Río Cuarto, Villa María y Laboulaye también están bajo el mismo nivel, con probabilidad de tormentas y ráfagas.

En San Luis y La Pampa, el alerta alcanza zonas como Villa Mercedes, San Luis capital, General Pico y Santa Rosa, donde se esperan condiciones inestables durante la jornada.

En la región de Cuyo, Mendoza (con áreas como San Rafael y la capital), San Juan (incluyendo Caucete) y La Rioja presentan sectores con posibles tormentas y viento.

En Catamarca abarca San Fernando del Valle de Catamarca, entre otras localidades. Por último, en la Patagonia, las zonas son Neuquén capital y Cutral Có, General Roca, Viedma, Trelew y Comodoro Rivadavia, con presencia de vientos intensos y algunas precipitaciones.

Además, en la región de Cuyo y parte del noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas específicas por viento Zonda para provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Este fenómeno se caracteriza por ráfagas intensas, ambiente muy seco y un marcado aumento de la temperatura, lo que puede provocar complicaciones como reducción de la visibilidad, polvo en suspensión y condiciones adversas en zonas urbanas y rurales.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires?





El jueves 7 continuarán las lluvias durante la mañana y se esperan tormentas por la tarde, con probabilidades de entre el 40% y el 70%. Las temperaturas bajarán: máxima de 20 grados y mínima de 16 grados, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El viernes 8 llegará el descenso térmico más brusco. Las máximas no superarán los 14 grados y las mínimas caerán a 8 grados. Se esperan lluvias moderadas con probabilidades de hasta el 40% y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

El fin de semana traerá una mejora progresiva. El sábado 9 y el domingo 10 tendrán probabilidades de lluvia bajas, de entre el 10% y el 40%, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 14 grados.

Los vientos continuarán siendo intensos. A partir del lunes 11 y el martes 12 el tiempo se estabilizará definitivamente: cielo despejado, sin chances de lluvia y temperaturas en leve ascenso, con máximas de 18 y 17 grados respectivamente.