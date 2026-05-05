Ciclogénesis en el AMBA: cuándo estallan las tormentas y qué día el frío polar "congela" Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un fenómeno que provocará ráfagas de casi 60 km/h y un desplome térmico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia ante la llegada de una ciclogénesis que afectará al centro-este del país. El fenómeno disparó las precauciones por tormentas, ráfagas intensas y un descenso brusco de la temperatura.
Dicha transición climática acorraló a las condiciones templadas, dando paso a un escenario de frío invernal y vientos fuertes. A continuación, el detalle del cronograma para planificar la semana:
El cronograma del tiempo: día por día
Miércoles 6 de mayo: Es el día clave del deterioro. Por la mañana se esperan lluvias aisladas, pero hacia la tarde y noche las tormentas ganarán intensidad (probabilidad de hasta 70%). La máxima será de 24°C y la mínima de 18°C.
Jueves 7 de mayo: Persistirán las lluvias en las primeras horas. Los vientos rotarán al sudoeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, bajando la máxima a 20°C.
Viernes 8 de mayo: Se espera un marcado descenso térmico y condiciones muy ventosas. La mínima caerá a 8°C y la máxima apenas llegará a 15°C. Las ráfagas de viento alcanzarán los 59 km/h.
El pronóstico para el fin de semana
El frío se consolidará durante el descanso, aunque las condiciones se estabilizarán hacia el cierre del domingo.
Sábado 9 de mayo: Será una jornada de frío intenso con una mínima de 8°C y máxima de 15°C. El viento seguirá soplando con fuerza, con ráfagas de hasta 59 km/h, pero sin lluvias.
Domingo 10 de mayo: Comienza la mejora sostenida con cielo despejado. La mínima será de 6°C o 7°C y la máxima de 16°C. Los vientos serán leves, sin ráfagas.
Lunes 11 de mayo: Se mantiene el buen tiempo con cielo algo nublado y temperaturas entre los 8°C y 18°C.