Ciclogénesis en el AMBA: cuándo estallan las tormentas y qué día el frío polar "congela" Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia ante la llegada de una ciclogénesis que afectará al centro-este del país. El fenómeno disparó las precauciones por tormentas, ráfagas intensas y un descenso brusco de la temperatura.

Dicha transición climática acorraló a las condiciones templadas, dando paso a un escenario de frío invernal y vientos fuertes. A continuación, el detalle del cronograma para planificar la semana:

El cronograma del tiempo: día por día

Miércoles 6 de mayo: Es el día clave del deterioro . Por la mañana se esperan lluvias aisladas, pero hacia la tarde y noche las tormentas ganarán intensidad (probabilidad de hasta 70%). La máxima será de 24°C y la mínima de 18°C .

Jueves 7 de mayo: Persistirán las lluvias en las primeras horas. Los vientos rotarán al sudoeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h , bajando la máxima a 20°C .

Viernes 8 de mayo: Se espera un marcado descenso térmico y condiciones muy ventosas. La mínima caerá a 8°C y la máxima apenas llegará a 15°C. Las ráfagas de viento alcanzarán los 59 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia ante la llegada de una ciclogénesis que afectará al centro-este del país.

El pronóstico para el fin de semana

El frío se consolidará durante el descanso, aunque las condiciones se estabilizarán hacia el cierre del domingo.

Sábado 9 de mayo: Será una jornada de frío intenso con una mínima de 8°C y máxima de 15°C . El viento seguirá soplando con fuerza, con ráfagas de hasta 59 km/h , pero sin lluvias.

Domingo 10 de mayo: Comienza la mejora sostenida con cielo despejado. La mínima será de 6°C o 7°C y la máxima de 16°C . Los vientos serán leves, sin ráfagas.

Lunes 11 de mayo: Se mantiene el buen tiempo con cielo algo nublado y temperaturas entre los 8°C y 18°C.

Los vientos más fuertes se registrarán entre el viernes y el sábado.



