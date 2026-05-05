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Martes, 5 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 5 de mayo

Se espera una máxima de 24 grados en la Ciudad.

Redacción FMQ

Este martes en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados.

El miércoles el cielo estará nublado y las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados, con viento del noreste y posibles tormentas a partir de la tarde. Por la noche, se espera que tengan más intensidad.

El jueves podrían registrarse chaparrones por la madrugada y ventosa por la tarde, con temperaturas de entre 16 y 20 grados.

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