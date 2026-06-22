Una familia del AMBA necesitó $282.000 en junio para cubrir la canasta de servicios

El gasto promedio de un hogar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinado a cubrir los servicios de luz, gas, agua y transporte público fue de $282.758 en junio. Esta cifra surgió de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

El valor de la denominada canasta de servicios públicos sufrió una suba del 10,1% en comparación con mayo, cuando el presupuesto promedio se ubicó en $249.834.

La canasta de servicios aumentó un 10,1% en junio.

De acuerdo con el documento, esta aceleración se debe a las actualizaciones tarifarias aplicadas y el incremento estacional del consumo energético derivado de las bajas temperaturas invernales.

En términos interanuales, el indicador reflejó una suba del 54% respecto al mismo mes del año anterior.

El aumento de la canasta de servicios por encima de la inflación

Asimismo, al evaluar la evolución desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA registró un incremento acumulado del 919%, frente a una inflación estimada del 236% para el mismo lapso.

El servicio de gas natural fue el rubro de mayor incremento porcentual en la medición mensual, con un alza del 23,4% en relación con mayo.

Al evaluar el costo promedio por factura dentro del presupuesto familiar, los valores se distribuyeron de la siguiente manera: el gasto en transporte público promedió $116.688, el suministro de gas natural $61.683, el consumo de energía eléctrica $60.640 y el servicio de agua potable $43.747.

Al analizar las variaciones en un período de doce meses, el transporte público lideró las subas con un avance interanual del 75% respecto a junio del año previo, superando las proyecciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, las facturas de agua aumentaron un 48%, la energía eléctrica un 43% y el gas natural un 37% en los últimos doce meses.

La canasta mantiene al transporte público como el componente de mayor peso relativo, concentrando un incremento del 5,7% respecto al mes anterior.

Los técnicos del observatorio señalaron que este apartado se consolida como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos de los hogares del AMBA.

Sube la canasta de servicios públicos pero los sueldos siguen congelados

El costo de los servicios públicos esenciales representó el 15% del salario promedio registrado estimado para junio, el cual se proyectó en $1.919.353.

El informe detalló que con una remuneración media actual es posible adquirir 6,8 canastas de servicios, reflejando una contracción frente a las 8 canastas que se cubrían en junio de 2025.

Según el documento, "la mayor cantidad consumida de energía eléctrica y gas natural se complementa con el incremento tarifario en todos los servicios. El gasto en transporte (40% de la canasta) tuvo un incremento del 5,7% respecto del mes anterior", según los datos recopilados.