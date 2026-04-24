Feriado: así funcionaran el transporte y los servicios el próximo 1 de mayo

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el próximo viernes 1 de mayo, los servicios públicos y el sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las principales ciudades del país operarán bajo un cronograma diferenciado.

Por tratarse de un feriado nacional inamovible, la actividad administrativa y educativa quedará suspendida, mientras que los servicios básicos mantendrán guardias mínimas.

En lo que respecta al transporte ferroviario, las líneas de Trenes Argentinos -Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur- funcionarán con un cronograma de domingos y feriados, lo que implicará una reducción en la frecuencia de las unidades y una extensión en los tiempos de espera entre cada formación.

Los trenes funcionarán con frecuencia reducida el 1 de mayo.

En tanto, el servicio de subterráneos y el Premetro en CABA iniciarán sus recorridos a las 8 de la mañana. Las últimas formaciones de cada línea partirán entre las 21.30 y las 22.30, según el trayecto y la cabecera correspondiente.

Este cronograma restringido es el habitual para jornadas de feriados, por lo que se recomienda verificar los horarios específicos de las últimas salidas de cada ramal.

En cuanto a los colectivos, las empresas de transporte mantendrán sus unidades en las calles con una frecuencia reducida, similar a la de un día domingo. Si bien la prestación está garantizada, la disponibilidad de vehículos dependerá de cada operadora.

Cómo funcionarán los servicios públicos en el feriado del 1 de mayo

El sistema de salud pública operará exclusivamente a través de las guardias de los hospitales y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los consultorios externos, los centros de salud de nivel primario (como los CeSAC en CABA) y los vacunatorios permanecerán cerrados durante toda la jornada, retomando su actividad habitual el lunes siguiente.

Por otro lado, la recolección de residuos podría presentar variaciones según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano, se prevé que el servicio nocturno opere con normalidad, aunque se recomienda a los vecinos evitar la acumulación de desechos en la vía pública.

Asimismo, el estacionamiento en CABA estará disponible de acuero a las normativas vigentes que permiten estacionar vehículos en avenidas y calles donde habitualmente está prohibido los días hábiles de 7 a 21. Sin embargo, se mantiene la restricción las 24 horas en pasajes, rampas para personas con movilidad reducida, paradas de colectivos y ciclovías.

El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia durante el feriado del 1 de mayo. No obstante, las autoridades de tránsito mantienen activos los controles de alcoholemia y de documentación vehicular en diversos puntos estratégicos para garantizar la seguridad vial durante el fin de semana largo.

Por último, Las entidades bancarias y las oficinas de la Administración Pública Nacional (ANSES, AFIP, entre otras) no abrirán sus puertas al público.

Las operaciones financieras podrán realizarse de manera digital a través de canales de home banking y aplicaciones móviles, mientras que la red de cajeros automáticos funcionará para la extracción de efectivo y depósitos.