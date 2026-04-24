Buenas noticias para la PUAM: ¿Cuánto cobran en mayo con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la planificación de los pagos correspondientes a mayo, que incluirán una nueva actualización en los haberes previsionales, entre ellas, se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De acuerdo a las estimaciones, el incremento para mayo sería del 3,4%, en línea con la fórmula de movilidad jubilatoria vigente. Este esquema toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con un rezago de dos meses, lo que permite ajustar mensualmente los ingresos de jubilados y pensionados.

¿Cuánto cobrarán los titulares de la PUAM en mayo?

Actualmente, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, lo que determina el monto final que perciben sus titulares. En función del dato de inflación de marzo, que se ubicó en el 3,4%, se estima que el haber alcance los $314.600 en mayo. Por su parte, la jubilación mínima se ubicaría en torno a los $393.250.

Además del aumento por movilidad, se espera la confirmación oficial del bono extraordinario que el Gobierno otorga de forma mensual para reforzar los ingresos más bajos.

En caso de que se mantenga esta política, el bono de $70.000 alcanzará a distintos grupos del sistema previsional, entre ellos:

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más





Para los titulares de la PUAM, la continuidad de este refuerzo implicaría un ingreso total estimado de $384.600 en mayo, sumando el haber actualizado y el bono.

Se estima que los beneficiarios de la PUAM tendrán una actualización en torno a los 3,4%, lo cual ubicaría al haber en $314.600.

No obstante, al igual que ocurre con los aumentos, la continuidad del bono debe ser oficializada a través de un decreto, por lo que su implementación dependerá de la decisión del Ejecutivo en los próximos días.

Requisitos para acceder a la PUAM en 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está dirigida a personas que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva, y funciona como una herramienta de cobertura básica para garantizar un ingreso mínimo.

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente: