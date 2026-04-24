Plazo fijo: subieron las tasas y esto ganás con una inversión mínima de $175.000

La economía exige contar con un respaldo ante cualquier imprevisto, pero también plantea un desafío clave: evitar que el dinero pierda valor con el paso del tiempo.

En este contexto, no alcanza solo con ahorrar, sino que también resulta fundamental buscar herramientas que permitan generar algún tipo de rendimiento.

Para quienes buscan una opción simple y segura, el plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas. No requiere experiencia previa, tiene bajo riesgo y permite conocer de antemano cuánto se va a ganar.

Además, tras la reciente suba de tasas de interés, incluso una inversión mínima puede generar una ganancia concreta en apenas 30 días. Esto refuerza su atractivo como instrumento accesible para pequeños ahorristas.

Con tasas actualizadas, incluso montos accesibles pueden generar ingresos en poco tiempo.

Con tasas en alza: esto deja la inversión mínima de $175.000 en plazo fijo

Con el reciente ajuste en las tasas, los depósitos a plazo vuelven a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan proteger su dinero y obtener un rendimiento en el corto plazo.

Según el simulador del Banco Nación, una inversión mínima de $175.000 a 30 días permite ver con claridad cuánto se puede ganar actualmente. De acuerdo con los datos de la entidad, el resultado final varía según el canal elegido.

En el caso de una operación realizada de manera presencial en sucursal, la tasa nominal anual (TNA) se ubica en el 18%, lo que genera intereses por $2.589,04 en un mes. De esta manera, al finalizar el período, el monto total asciende a $177.589,04.

El simulador permite calcular de forma rápida cuánto se puede ganar según el monto y el canal elegido.

Por otro lado, al optar por la modalidad electrónica, el rendimiento mejora levemente. Con una TNA del 19%, los intereses alcanzan los $2.732,88, llevando el total a $177.732,88.

Esta diferencia, aunque moderada, refleja la tendencia del sistema financiero a incentivar las operaciones digitales con mejores condiciones.

Otro dato relevante es la tasa efectiva anual (TEA), que permite proyectar el rendimiento en períodos más largos. En este caso, se ubica en 19,56% para sucursal y 20,75% para operaciones electrónicas, consolidando a esta última como la opción más conveniente.

Las tasas varían según la entidad: hoy los bancos ofrecen rendimientos que van desde el 16% hasta más del 21% anual, dependiendo del canal y el perfil del cliente.

Más allá de los números, el plazo fijo sigue destacándose por su previsibilidad. El inversor conoce de antemano cuánto dinero recibirá al vencimiento, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes priorizan seguridad por sobre riesgo.

Sin embargo, es importante considerar que el contexto inflacionario puede influir en la rentabilidad real. Aun así, para perfiles conservadores o para quienes buscan una alternativa simple, continúa siendo una herramienta válida dentro de una estrategia de ahorro.

Con tasas en alza, el plazo fijo vuelve a ser una opción simple y accesible para resguardar el dinero y obtener un rendimiento seguro.

Consejos clave antes de invertir