Plazo fijo que rinde: cuánto hay que invertir para ganar $500.000 con las nuevas tasas

El plazo fijo tradicional se mantiene como una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas luego de una leve actualización en las tasas de interés que ofrecen las entidades bancarias.

La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubicó entre un 15 y un 19,5 %, lo que puede asegurar una rentabilidad de hasta un 1,6% dependiendo del banco en el que opere cada uno de los interesados en estas operaciones.

Este tipo de inversiones destacan por la previsibilidad y la seguridad que ofrecen, ya que los usuarios que decidan realizar un plazo fijo sabrán cuanto dinero obtendrán con un monto determinado antes de confirmarlo.

Uno de los puntos a considerar previo a iniciar una operación de este estilo es que el dinero se mantendrá congelado hasta que se cumpla el plazo establecido, día en el que recibirán el capital inicial y la ganancia en intereses; por lo tanto, se recomienda no utilizar dinero que se requiera en el corto y mediano plazo.

Se renovó el plazo fijo: la cifra que se necesita para ganar $500.000

Las personas interesadas en asegurarse 500 mil pesos por mes en pocos pasos deberán contar con un capital inicial que supere los 30 millones de pesos para invertir en un plazo fijo a 30 días.

Según el simulador del Banco Nación, los que inviertan $33.800.000 obtendrán una ganancia de $500.054,79 cuando se cumpla el tiempo establecido debido a que contarán con una TNA del 18%.

La cifra necesaria para ganar $500.000 en un plazo fijo.

En el caso de que la inversión que realicen sea inferior a 10 millones de pesos, la tasa de interés bajará a 17,5, el tope mínimo establecido por esta entidad bancaria; mientras que las que superan los 10 millones perciben un 0,5 extra en las operaciones presenciales y en las electrónicas.

Las tasas de interés que ofrece cada banco