Luis Caputo busca cerrar el cupo del Bonar 2028 y blindar los pagos de julio

El Ministerio de Economía de la Nación, liderado por Luis Caputo, buscará completar esta semana la emisión del título público Bonar 2028 (Bonar28) en el mercado local.

El Tesoro ya adjudicó u$s1.634 millones de este bono hard dólar y aspira a captar los u$s366 millones restantes para alcanzar el cupo total autorizado de u$s2.000 millones, preparando la caja antes de los compromisos financieros del próximo mes.

La licitación se enmarca dentro de una estrategia integral del Gobierno para asegurar el financiamiento de cara a julio, mes en el que debe atender obligaciones con bonistas privados por aproximadamente u$s4.200 millones.

Con el menú de títulos que se anunciará formalmente este miércoles, el equipo económico consolidará el programa financiero local tras haber completado con éxito el cupo del Bonar 2027.

Prefinanciamiento y el Decreto 478/2026

En sintonía con estas licitaciones, el Poder Ejecutivo publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 478/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el propio ministro Caputo.

La normativa autoriza formalmente al Estado nacional a contraer operaciones de crédito público por hasta u$s5.000 millones bajo legislación extranjera, habilitando la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York.

Desde la city porteña, analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que la medida reglamentaria prepara el terreno para esquemas de fondeo estructurado, tales como contratos de recomposición de liquidez (repos) o acuerdos bilaterales con la banca internacional.

Estas operaciones contarán con el respaldo de las garantías otorgadas por organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, que ya comprometió avales por u$s2.000 millones.

Desempeño del Riesgo País y el panel de MSCI

Las últimas licitaciones del Bonar28 convalidaron tasas de corte del 8,63% anual.

Este rendimiento refleja el riesgo que el mercado le asigna a los activos que vencen durante el próximo período gubernamental, asimilándose al costo que convalidaría la Argentina en caso de reabrir de forma tradicional sus emisiones de deuda soberana en las plazas internacionales de renta fija.

A pesar de que el Riesgo País operó a la baja sosteniéndose en la zona de los 422 puntos básicos -mínimos que no se registraban desde el año 2018-, las perspectivas de una recalificación inmediata sufrieron un freno temporal.

La firma financiera MSCI optó por mantener al país en la categoría de mercado "standalone" e independiente, argumentando que la persistencia de ciertas restricciones del cepo cambiario corporativo impide el ascenso de la plaza local al panel de economías emergentes o de frontera.