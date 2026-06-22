El Riesgo País cae a 423 puntos consolidándose en mínimos de hace 8 años

Los bonos soberanos en dólares comenzaron la semana con una tendencia alcista este lunes, impulsados por la reanudación de la actividad en Wall Street tras el feriado del viernes en Estados Unidos.

El avance de los títulos públicos empujó una nueva contracción del Riesgo País, que retrocedió un 1,6% para ubicarse en las 423 unidades, consolidándose en mínimos que no se registraban desde abril de 2018.

En el mercado secundario de renta fija, los títulos de legislación extranjera (Globales) lideraron las subas con mejoras de hasta 0,7%, mientras que los bonos de ley local (Bonares) acompañaron con alzas de hasta 0,6%.

Los operadores financieros locales analizan de cerca esta compresión de tasas, que acerca al Tesoro Nacional a la posibilidad de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito para aliviar los vencimientos de deuda.

El frente de la deuda en pesos y la estrategia del Tesoro

Desde la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que acceder a financiamiento externo con tasas más bajas resultaría clave para disminuir el costo de refinanciación del segundo semestre.

Sin embargo, la atención de la city también se concentra en la licitación de deuda en pesos fijada para este viernes 26, cuyas condiciones oficiales se revelarán este miércoles.

Los analistas privados estiman vencimientos por un total de $16,2 billones para esta semana, de los cuales unos $12,9 billones se encuentran bajo tenencia de inversores privados.

En la antesala de la subasta, las LECAPs y los BONTAMs comprimieron rendimientos con tasas efectivas mensuales en la zona del 1,8% al 1,9%, mientras que los activos indexados por inflación (curva CER y CERTAM) mostraron debilidad.

Toma de ganancias y debilidad para las acciones argentinas

En marcado contraste con la renta fija, la renta variable sufrió una rueda de marcadas pérdidas tanto en la plaza local como en el exterior.

Las acciones locales y los certificados de depósito (ADRs) que cotizan en Nueva York anotaron retrocesos de hasta 4,8%, encabezados por los papeles de un grupo bancario, la rúbrica de un servicio eléctrico y una firma de inversionistas.

El índice bursátil S&P Merval retrocedió un 0,4% en pesos para ubicarse en las 3.287.577 unidades, mientras que la medición en moneda dura cedió un 2,2%.

El economista Gustavo Ber explicó que el declive de los activos bancarios y energéticos respondió a la falta de señales alentadoras en el último informe de la calificadora MSCI, sumado a una caída del petróleo crudo Brent por debajo de la barrera de los 80 dólares por barril.