El riesgo país rebotó levemente pero se mantiene en su nivel más bajo en ocho años

El riesgo país interrumpió la tendencia bajista que venía registrando desde la última semana y subió a los 435 puntos básicos.

A pesar de este incremento diario de 10 unidades, el indicador que elabora el banco JP Morgan se mantiene en valores mínimos desde mayo de 2018.

La jornada financiera local e internacional estuvo marcada por resultados mixtos y una corrección generalizada para los bonos y las acciones locales.

Caída en el Merval y los ADR

En el mercado accionario, el índice Merval retrocedió un 2,6% hasta situarse en los 3.265.284,62 puntos, lo que significó una pérdida del 3,5% si se mide en dólares.

En la plaza de Nueva York, los certificados de empresas argentinas (ADR) mostraron una tendencia mayoritariamente negativa.

Dentro de ese panorama adverso, las únicas excepciones que lograron promediar ganancias fueron Ternium (0,1%), Globant (0,8%) y Mercado Libre (1,2%).

La expectativa de los operadores se concentra ahora en la decisión de la firma MSCI (Morgan Stanley Capital International), que en los próximos días podría resolver la reclasificación de la Argentina hacia la categoría de mercado "frontera", una nota que, aunque baja, marcaría un cambio de tendencia para el país, actualmente excluido de sus índices.

Desplome del petróleo a nivel global

En el plano internacional, el precio del petróleo crudo sufrió una fuerte caída y pasó a cotizar por debajo de los US$80 por barril.

El desplome se produjo como consecuencia directa del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual pone fin a la guerra en Medio Oriente y habilita la reapertura completa del Estrecho de Ormuz, una vía navegable clave por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Aunque todavía restan definir detalles formales para la firma definitiva y la regularización total del tránsito fluvial, los operadores de los mercados internacionales ya descuentan el impacto y operan bajo ese escenario.