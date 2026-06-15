Javier Milei destacó la baja del riesgo país tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Entre los varios mensajes de apoyo al jefe de gabinete Manuel Adorni en la red social X durante el lunes feriado, el presidente de la Nación Javier Milei destacó también la baja del riego país que se profundizó tras el acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán.

La tregua inmediata entre la potencia de Occidente y la república islámica de Medio Oriente trajo alivio a los mercados financieros internacionales y el nuevo escenario facilitó otra baja del nivel del riesgo país de la Argentina que tocó su nivel más bajo desde 2018.

Quedó en 426 puntos básicos tras caer 2,5% en el marco del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El presidente Milei no se expresó -al menos hasta las 16.30 de hoy- con un mensaje de su autoría en X pero, como hace habitualmente, reposteó algunos usuarios que se hicieron eco de la noticia.

Milei destacó, por ejemplo, a la cuenta "El fenómeno Barrial": "Hoy Argentina tiene el riesgo país en mínimos desde 2018, las acciones suben, hay equilibrio fiscal y sobran noticias positivas. Incluso con el periodismo argento y demás miembros de la casta operando 24/7 en contra. No pudieron. No podrán. Argentina será grande nuevamente".

Otro de los reposteados por Milei fue Pierpaolo Barbieri, fundador de una billetera virtual, quien aportó: "El acuerdo entre USA e Irán es muy positivo para los mercados emergentes globales, por su impacto en las tasas de interés globales y la inflación futura esperada. Esto impacta muy fuerte en Argentina y su crecimiento 2026-27. Clave".

Javier Milei y su ministro de Economia Luis Caputo.

El riesgo país es un indicador del JP Morgan que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con el pago de su deuda externa y sus intereses. Los inversores financieros lo siguen como "termómetro".

La mejora de hoy alcanzó también a los bonos locales que cotizan en el exterior. En Wall Street, subieron los títulos en dólares. En tanto, las acciones tuvieron reacciones dispares.

Cae el precio del petróleo tras acuerdo EEUU e Irán

Por su parte, otro de los efectos inmediatos a lo pactado entre Estados Unidos e Irán se sintió en el mercado energético global.

Tras alcanzar picos cercanos a los USD 110 por barril, el crudo Brent retrocedió a la zona de los USD 83 y el WTI cayó hasta rondar los USD 80. Este descenso de más del 20% se debe principalmente al alivio de las tensiones en Medio Oriente y la reducción del temor a bloqueos en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz.