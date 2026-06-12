Cerca de los 430 puntos, el riesgo país profundiza su caída

El riesgo país de la Argentina mantiene su tendencia a la baja y, al promediar la rueda financiera de este viernes, el indicador de JPMorgan se posicionó en los 438 puntos básicos.

El retroceso actual da continuidad al proceso de recuperación que se inició el jueves, apuntalado de forma directa por la mejora de la nota de la deuda pública dictaminada por la agencia Standard & Poor's.

En caso de que el índice perfore las 400 unidades, se consolidará la posibilidad de regresar a los mercados voluntarios de crédito a nivel internacional, uno de los objetivos centrales de la conducción económica.

Calificaciones crediticias y la estrategia de financiamiento oficial

El reposicionamiento global de los títulos públicos locales sumó un fuerte respaldo institucional recientemente, dado que la semana pasada Fitch Ratings también había elevado la calificación de los bonos argentinos.

A este panorama se agrega que Moody's adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda soberana, donde el mercado proyecta una nueva mejora. Las decisiones de estas tres firmas resultan críticas para el flujo de capitales globales debido a que, por reglamentos internos, muchos fondos internacionales que administran activos multimillonarios tienen estrictamente prohibido invertir en países con malas notas crediticias.

A pesar de las proyecciones externas, el equipo económico se conforma por el momento con el mercado local.

La conducción financiera señaló que, en la medida en que consiga financiamiento con una tasa menor, priorizará la utilización de las vías domésticas.

Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, detalló la postura oficial: "Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos".

Expectativa bursátil por la recategorización de MSCI

En el plano corporativo, las acciones de empresas locales experimentan una rueda comercial con resultados mixtos y disparidades, anotando ganancias de hasta el 4% en los papeles de mejor rendimiento, mientras que el índice MERVAL registra una leve caída del 0,1%.

El comportamiento general del mercado accionario de la Bolsa porteña se encuentra influenciado por la expectativa ante la decisión que tomará la firma MSCI en las próximas dos semanas.

La entidad definirá si retira a la Argentina de su calificación de "standalone" -condición que la ubica fuera de toda posibilidad de inversión formal- para posicionarla dentro de la categoría de "mercado de frontera".

Los operadores mantienen como aspiración de máxima un salto hacia el estatus de "mercado emergente", una resolución que orienta a los inversores internacionales a comprar o vender papeles de un país.