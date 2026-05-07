Urgente: hay alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas y vientos en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves 7 de mayo unas alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para gran parte del país y una ciclogénesis que impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que rige una alerta naranja por tormentas en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada", señaló.

A su vez, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por fuertes vientos para el sur bonaerense, Chubut, Río Negro, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, el oeste de Formosa y Chaco, y el sur de Misiones.

"El área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", destacó el ente.

En tanto, el SMN indicó que se mantiene la ciclogénesis, que empezó en la tarde del miércoles y seguirá hasta el mediodía de este jueves, lo que provocará un notable descenso de la temperatura con días fríos en el centro y sur del país.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado y un ambiente templado a cálido en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No se descartan lluvias y tormentas de variada intensidad a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 20°C.