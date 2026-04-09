Paro de colectivos en el AMBA: cuarto intermedio para el martes y levantamiento de la medida de fuerza de manera gradual

El Gobierno y las empresas de transporte no lograron cerrar un acuerdo en medio de la tensión por la reducción de frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras un encuentro clave, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y continuar las negociaciones la próxima semana.

La reunión terminó sin definiciones concretas, aunque se avanzó en la creación de mesas técnicas de trabajo que retomarán el diálogo el martes. El objetivo será destrabar un conflicto que ya impacta en el servicio diario y genera demoras para miles de usuarios.

Sin acuerdo y con diferencias por los costos

Según trascendió, el Gobierno propuso avanzar en una "reestructuración integral" del sistema de transporte para corregir los desequilibrios financieros y mejorar la eficiencia. Sin embargo, desde el sector empresario remarcaron que el principal problema sigue siendo el atraso en los costos reconocidos.

El punto más crítico está en el precio del gasoil. Mientras las empresas aseguran que pagan el litro entre $2.100 y $2.444, la estructura oficial se mantiene en $1.750, lo que genera una brecha que consideran "insostenible" para operar con normalidad.

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el titular de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario del área, Fernando Cortés; mientras que por el sector privado asistieron directivos de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

Por su parte, desde la Secretaría de Transporte señalaron que el Estado viene cumpliendo con los pagos. De hecho, destacaron que esta semana se abonó el 60% del anticipo correspondiente a las compensaciones tarifarias de abril.

Mientras tanto, el servicio continúa afectado en el AMBA con frecuencias reducidas, en un contexto de incertidumbre que podría prolongarse si no aparecen definiciones en los próximos días.