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Sábado, 27 de junio de 2026

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CONMOCIÓN

Subió a 1430 la cifra de muertos en Venezuela y hay casi 70 mil desaparecidos

El gobierno venezolano dio un nuevo reporte sobre el estado de situación y registra también más de 3200 heridos.

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El gobierno de Venezuela comunicó este sábado por la tarde que ya son 1.430 los muertos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó el aumento de la cifra. "A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", señaló en declaraciones al canal venezolano VTV.

Además, el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez dijo que el número de heridos asciende a los 3.238, al tiempo que hay más de 3.100 familias en refugios y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas de la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira.

Por su parte, reportes no oficiales de sitios como Desaparecidos en Venezuela, hay cerca de 68 mil personas denunciadas como desaparecidas.

La ayuda delo gobierno argentino

El Gobierno nacional envió, durante la tarde del viernes, un avión con personal militar argentino hacia el país sudamericano. Partió desde la base de El Palomar junto a 26 militares.

Habrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares, además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales, según detalló el vicero presidencial, Adrián Ravier.

Asimismo, el Gobierno enviará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

También llegaron rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos durante esta semana. Se espera que se sumen diez países más, mientras que, tres días después de los dos terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos crece debido a la falta de ayuda del gobierno, ausente en las labores de rescate.

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