Un ladrón le disparó a quemarropa a un repartidor que entregaba una pizza: video brutal

Un cámara de seguridad fue testigo de un robo perpetrado por un sujeto, quien asaltó a un repartidor de pizza de 60 años y, no conforme con esto, lo baleó en un hecho ocurrido en el partido de Lanús.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió en el cruce de las calles Ucrania y Pedernera, en donde la víctima, llamada Daniel, debía entregar un pedido con su vehículo particular.

Las imágenes muestran el momento en que el asaltante descendió de un auto y se acercó al repartidor que esperaba en la puerta del domicilio.

El delincuente lo amenazó de muerte y le exigió que entregara sus pertenencias y las llaves del vehículo. Aparentemente, la demora en reaccionar del hombre, producto de la tensión del momento, derivó en que el atacante le disparara en el abdomen antes de escapar junto a un cómplice, según informó Data Conurbano.

Llevado de urgencia al hospital





Daniel fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica, aunque los médicos confirmaron que la herida no comprometió su vida. Incluso, según contó el repartidor a sus allegados durante la recuperación, el proyectil quedó alojado en el abdomen, algo que evitó lesiones de mayor gravedad.

Finalmente, la investigación quedó en manos de la Policía bonaerense y de la Justicia, que trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y avanzar con la localización de los responsables del ataque, que hasta el momento no fueron detenidos.

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