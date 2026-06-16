Entró a robar, intentó esconderse dentro de una camioneta y terminó detenido tras ser descubierto por el dueño

Este martes, alrededor de las 08:40 de la mañana, un delincuente intentó cometer un asalto en una propiedad privada pero terminó tras las rejas tras ser descubierto in fraganti por la propia víctima.

El episodio ocurrió a plena luz del día en una casa de Comodoro Rivadavia. Más exactamente en el patio interno de una vivienda ubicada sobre la Avenida Polonia.

Allí el propietario notó movimientos extraños y, al acercarse, observó que un intruso se había metido en su camioneta Ford EcoSport con claras intenciones de robo.

El dueño de casa llamó al 911 y una patrulla se desplazó de urgencia hacia el lugar. Al llegar al inmueble, los policías ingresaron al predio y se encontraron con que el sospechoso todavía permanecía agazapado en el rodado. Quedó detenido.

Fue identificado como Ricardo Antonio B., de 37 años. Fuentes del caso señalaron que el hombre no adoptó ninguna actitud de resistencia al verse totalmente cercado dentro del vehículo que pretendía robar. Tras ser esposado en el patio del domicilio, el delincuente fue subido a un móvil de la seccional.

El acusado quedó a disposición de la Justicia. Se le tomará indagatoria, aunque podrá negarse a declarar si así se lo aconseja su abogado.