Encontró en la calle al acusado de matar a su padre y logró su detención

Una joven encontró el domingo a la noche al prófugo acusado de asesinar a su padre, Luis Badoza, durante un robo en Mar del Plata y logró que la policía concrete la detención.

Lourdes, la hija del comerciante de 75 años herido a golpes en su bar, reconoció al sospechoso en la vía pública en el barrio Malvinas Argentinas, lo enfrentó a los gritos y con la ayuda de vecinos pudo retenerlo hasta que llegaron los efectivos.

El crimen ocurrió el 15 de mayo a las 9.30 de la mañana en el tradicional "Bar El 22". Un delincuente encapuchado entró armado al local, amenazó a la empleada detrás del mostrador y luego increpó al dueño, quien se encontraba sentado a un costado.

Quedó detenido gracias a la hija de la víctima.

Tras ser golpeado y recibir exigencias para entregar la recaudación de la caja, Badoza se levantó de su asiento y comenzó a discutir con el asaltante que tomó una de las banquetas del comercio y atacó a la víctima en la cabeza y el rostro.

Las graves lesiones que sufrió el comerciante obligaron a los médicos a someterlo a dos cirugías complejas de urgencia. Aunque a fines de mayo recibió el alta para continuar con la recuperación en su casa, su estado de salud volvió a complicarse y falleció días después, por lo que la causa fue recaratulada como robo seguido de homicidio.

La búsqueda

El sospechoso del ataque fue identificado por los investigadores como Claudio González, de 25 años, y su foto fue difundida por orden del fiscal Fernando Berlingeri. Ante la falta de respuestas, Lourdes decidió salir a rastrearlo en base a los mensajes y alertas que le mandaban los vecinos a través de las redes sociales.

La joven relató que la gente le avisaba que el sospechoso caminaba por una zona determinada durante la tarde y la noche, pero no llamaban al 911 a tiempo. Por este motivo, decidió dedicar varias jornadas a recorrer esas calles en su auto hasta que finalmente lo cruzó el domingo alrededor de las 21.

Al verlo, dio aviso inmediato al comisario, pero el miedo a que se escapara nuevamente la hizo bajarse del vehículo para encararlo cara a cara. "Me acerqué, lo llamé por el nombre y le pregunté si me conocía; me dijo que no, le grité que había matado a mi papá y le pegué", detalló la mujer a los medios locales.

Los ruidos y la confrontación alertaron a las personas que pasaban por el lugar, quienes no dudaron en intervenir para ayudar a la joven a retener al acusado. Pocos minutos después, personal policial arribó al sitio y concretó la captura de González, quien ya fue trasladado y quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

"Esto no me devuelve a mi viejo, pero por lo menos sé que no va a haber otra familia que sufra lo que estamos pasando nosotros por este tipo. Sé que va a entrar para pagar lo que tiene que pagar. Poder haberlo visto, escupirle la cara como yo quería y decirle todo esto, me sirvió para desahogarme un poco", aseguró Lourdes.

La familia de la víctima espera que el proceso judicial avance con rapidez y asegura que las pruebas incorporadas en el expediente por los peritos de Científica son contundentes. En el lugar del crimen se preservaron huellas dactilares del sospechoso en la banqueta utilizada para el ataque y en un vaso que manipuló antes de la agresión.

La causa cuenta con los registros de las cámaras de seguridad del comercio y una serie de mensajes de audio que el imputado le envió a sus propios allegados admitiendo el hecho.

Además, el detenido tiene 36 causas judiciales previas, en su mayoría por hechos de violencia.