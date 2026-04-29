Balearon a detenido que debía cumplir arresto domiciliario pero no tenía tobillera electrónica

La Justicia investiga el caso de un joven de 19 años, quien se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Mar del Plata, tras ser baleado este lunes en el barrio Centenario. El sujeto, que tenía una condena reciente, debía cumplir arresto domiciliario pero no tenía la tobillera electrónica.

Se trata de Luciano Maicol Uriel Bonanno, quien permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), en tanto, las autoridades buscan al agresor que, hasta el momento, sigue prófugo.

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Cómo fue el ataque

En cuanto al episodio, este ocurrió en los monoblocks de las calles México y General Roca, en el barrio Centenario. El balazo le atravesó el pecho al joven y permanece internado en terapia intensiva en el HIGA, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro crítico.

Por estas horas la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la investigación, intenta determinar si el ataque ocurrió dentro del complejo habitacional o en un espacio común, aunque lo único claro es que el agresor escapó y sigue prófugo.

¿Por qué estaba sin monitoreo electrónico?

Bonanno fue condenado a cuatro años de prisión hace menos de dos meses, tras un juicio abreviado en el que admitió haber cometido dos asaltos junto a un menor de edad. Por la "buena voluntad" mostrada al admitir los hechos, el juez Gustavo Fissore del Tribunal Oral N°4 homologó el acuerdo entre la fiscalía de Leandro Arévalo y la defensa del joven, y le otorgó arresto domiciliario.

Sin embargo, la falta de pulseras electrónicas demoró la implementación del monitoreo, por lo que la vigilancia quedó a cargo de patrullajes y visitas sorpresa de la policía.

Bonanno se había declarado culpable de dos robos cometidos el 25 de octubre de 2024. En el primero, asaltó a un joven en Colón y Santiago del Estero y le robó un celular. En el segundo hecho, intentó robarle a otro hombre, pero el golpe fue frustrado.

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