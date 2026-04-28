Tiroteo en una joyería: un jubilado de 86 años fue baleado cuando salía de hacer un trámite

Un jubilado de 86 años recibió un disparo en una pierna mientras salía de hacer un trámite en un PAMI de la zona oeste del Gran Buenos Aires, en medio de un tiroteo entre custodios y una banda que intentó asaltar una joyería.

El hombre fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud. La víctima se encuentra fuera de peligro, mientras que varios de los asaltantes también resultaron heridos de bala.

El ataque ocurrió este martes al mediodía en un local de la calle Luro al 5900. Al menos seis delincuentes llegaron encapuchados en varias motos y se dirigieron al comercio, pero el custodio apostado en la entrada reaccionó de inmediato y les hizo frente.

Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad que registró en imágenes el violento episodio.

En el enfrentamiento armado también intervino el custodio del banco lindero a la joyería. El guardia del local recibió un culatazo, pero logró herir a varios de los asaltantes. Los delincuentes no pudieron ingresar al comercio.

Detenidos y heridos

Cuando la policía llegó al lugar, detuvo a varios integrantes de la banda, entre los cuales hay heridos que fueron derivados al hospital local para recibir atención médica. Los custodios resultaron ilesos.

Una comerciante de la cuadra que asistió al jubilado relató cómo transcurrió la secuencia. "Venía corriendo, estaba herido en una pierna. Le hicimos un torniquete. Estaba muy tranquilo, es un capo: no quería ni llamar a los hijos porque decía que ya estaba grande", contó.

Sobre el tiroteo, la mujer agregó: "Escuchamos muchos tiros, nos asustamos mucho. Había un delincuente tirado que chocó la moto contra los domos de contención".

"Estamos muy indefensos. Solo queremos trabajar y no podemos porque nos matan", concluyó.

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