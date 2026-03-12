Simuló tener una discapacidad, robó una joyería en Solano y fue detenido

Un hombre de 32 años fue detenido acusado de haber participado en un violento robo a una joyería de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, ocurrido en julio del año pasado, en el que un grupo de delincuentes fingió tener una discapacidad para concretar el asalto. La investigación permitió identificarlo como el "falso cliente" que habría facilitado el ingreso de sus cómplices al local.

El detenido fue identificado como Matías Alejandro Almirón, quien fue capturado por personal de la DDI de Quilmes durante un operativo realizado en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Está acusado del delito de "robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego".

El hecho ocurrió el 8 de julio de 2025 en una joyería ubicada en la avenida 844 al 2500, en pleno centro de San Francisco Solano. De acuerdo con la investigación judicial, Almirón ingresó al comercio simulando ser un cliente ocasional y comenzó a consultar precios de distintos productos exhibidos, mientras aguardaba el momento para que ingresaran sus cómplices.

Los investigadores determinaron que el sospechoso cumplía el rol de "marcador" dentro de la banda, ya que su presencia en el local permitió evaluar la situación y facilitar el ingreso del resto de los delincuentes, quienes finalmente concretaron el asalto de manera violenta.

Tras varios meses de tareas investigativas, personal de la DDI de Quilmes logró reunir pruebas que permitieron identificar al presunto implicado y establecer su paradero. Con esa información, se realizó un operativo en Wilde que culminó con su detención.