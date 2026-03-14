Presunto ladrón murió al ser baleado por custodios de camión al que habría intentado asaltar

Un hombre murió al ser agredido a balazos y se procura establecer si era un ladrón que fue herido por custodios al intentar perpetrar un asalto contra un camión que transportaba mercaderías. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y lo acontecido es investigado por las autoridades policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho ocurrió el jueves cuando dos sujetos llevaron y abandonaron a la víctima en la guardia del Hospital Zonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo.

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Según agregaron los informantes, el hombre falleció en el centro asistencial, ya que presentaba impactos de arma de fuego.

Investigación

Trascendió que en base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Comisaría Segunda del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, se cree que el individuo que falleció habría sido herido por los vigiladores de un camión que llevaba diversa mercadería y al que habría tratado de robar en el cruce de Julián Portela y Acayuasa.

Por F.V.

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