Atraparon a criminal prófugo buscado por asesinar a un joven a balazos en la espalda

Un criminal, que era buscado por el asesinato de un joven a balazos en la espalda en 2021, en el noroeste del conurbano bonaerense, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales como saldo de dos allanamientos. Este malviviente ya había sido apresado cuando era un adolescente, pero logró fugar de un instituto de menores.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo, de 24 años, se lo requería por la muerte de Orlando Jeremías Gamarra.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó capturado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 y la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales de la jurisdicción.

Las requisas

Trascendió que, en esas requisas, los uniformados consiguieron incautar dos pistolas con las numeraciones limadas (una Glock 40 y una Taurus 9 milímetros), diversas municiones de distintos calibres, un cuaderno con anotaciones y un aparato de telefonía celular).

A su vez, en las diligencias, se aprehendió a un hombre, de 50 años, por "Tenencia ilegal de arma de guerra".

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 25 de septiembre de 2021 cuando la víctima, de 23 años, fue baleada en la espalda durante una pelea acontecida en la Villa Hidalgo.

Gamarra debió ser conducido, de urgencia, a un centro asistencial, pero finalmente perdió la vida, luego de haber sido alcanzado, en la espalda, por un certero proyectil de arma de fuego.

Al sospechoso, a raíz del asesinato, se lo detuvo el 22 de junio de 2022, aunque posteriormente se evadió, en junio de 2024, de un hogar de menores situado en el sur del Gran Buenos Aires.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio agravado".

Por F.V.

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