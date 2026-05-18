Dos encapuchados en bicicleta hirieron a balazos a piba de 14 años en disputa por un terreno

Una piba, de 14 años, fue herida de bala por dos hampones encapuchados, quienes agredieron a disparos el frente de una vivienda en la que se hallaba la menor. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y los investigadores policiales buscan a los malvivientes.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este lunes, se produjo cuando los individuos, que se movilizaban a bordo de una bicicleta, atacaron a tiros el sector delantero de una finca situada en el cruce de Carlos Moyano y Pedro Chutro, en las cercanías de un arroyo.

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Según agregaron los informantes, la chica, que estaba en el domicilio, resultó alcanzada por uno de los proyectiles en el hemitórax izquierdo.

Trascendió que los sujetos huyeron; mientras que la damnificada, luego de ser auxiliada por su madre, de 44 años, debió ser conducida, de urgencia, al Hospital Falcón, donde los médicos certificaron que estaba fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades creen que lo ocurrido tendría vinculación con una disputa que el padre de la nena habría mantenido con cinco hombres, supuestamente por la tenencia de un predio.

Buscan detener a los agresores

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, con el apoyo de los integrantes del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos para apresar a los marginales.

Intervino en la causa penal el doctor Raúl Armando Casal, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° Uno de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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