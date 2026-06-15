Detuvieron a un hombre que amenazó a un policía con un destornillador para robarle la SUBE

Un delincuente fue detenido en Mar del Plata tras intentar robarle la tarjeta SUBE a un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que se encontraba de franco. El sospechoso trató de intimidar al agente con un destornillador.

Todo ocurrió cuando el policía, vestido de civil, estaba caminando y un hombre de 31 años se le plantó de frente para robarle. Sin saber que su víctima era un miembro de una fuerza federal, sacó la herramienta y le cruzó una frase directa: si no le daba el plástico para viajar, "le iba a caber".

El efectivo logró mantener el control de la situación y pudo evitar el robo. Vecinos y testigos que advirtieron la secuencia se comunicaron con el 911 para alertar de la situación.

Móviles de la comisaría local arribaron rápidamente al punto del conflicto tras el alerta. Al llegar, los oficiales se entrevistaron con el integrante de la PFA, quien les detalló la secuencia del intento de asalto y la amenaza.

Detención

El sospechoso, que había intentado alejarse de la escena, fue interceptado por los policías a las pocas cuadras del lugar gracias a la descripción física y de vestimenta aportada por la víctima. Al momento de la requisa, el personal policial descubrió la herramienta utilizada para la intimidación.

Dentro de un morral que llevaba colgado, el sujeto escondía un destornillador de unos 25 centímetros de largo, con mango de colores negro y azul. La herramienta cortopunzante quedó secuestrada en el marco de la causa judicial como el arma empleada para ejercer la amenaza.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, subrogada por Ana María Caro. El acusado, en tanto, fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.