Cortes programados de agua en Varela, Lanús y Avellaneda: dónde y cuándo

La empresa AySA informó que continúa avanzando con su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en toda el área de concesión, con una serie de trabajos programados que podrían generar afectaciones temporales en el servicio de agua potable en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense.

En tanto, entre el martes 14 y el jueves 16 de abril, los trabajos se extenderán al partido de Lanús, abarcando las zonas de Remedios de Escalada, Lanús Este y Lanús Oeste. Las tareas se llevarán a cabo de 8 a 18 horas, en el área comprendida por Castro Barros, avenida Hipólito Yrigoyen, Balbastro, avenida Rosales, Ferreyra, Manuel Castro, Marraspin y 20 de Septiembre.



El mismo cronograma se aplicará en el partido de Avellaneda, donde habrá intervenciones en la localidad de Wilde, dentro del perímetro de las calles avenida Onzari, General Heredia, Coronel Lynch y Cangallo. Asimismo, también se verán alcanzadas las zonas de Avellaneda Centro y Gerli, en el área delimitada por San Juan, Limay, Crisólogo Larralde, Tres Sargentos, Camino General Belgrano, Coronel Lacarra y Bustamante.