Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y frío extremo en 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 30 de junio una alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos fuertes y frío extremo que afectará a 14 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta amarilla por tormentas en Misiones. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen ilustrativa).

A su vez, el SMN advirtió que rige una alerta amarilla por nevadas que alcanzará al sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación", destacó.

Además, confirmaron que hay una alerta amarilla por vientos que regirá en Río Negro, el sur de La Pampa, el este de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", señaló.

En tanto, el organismo lanzó una alerta meteorológica amarilla por frío extremo que alcanza a Chubut, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y el oeste de Córdoba. Según indicó el SMN, este nivel de alerta implica temperaturas que pueden ser peligrosas, en particular para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Clima en el AMBA

Por último, este martes arrancará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y se mantendrá el cielo despejado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 14°C.