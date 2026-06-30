Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 30 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
CLIMA

Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y frío extremo en 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que durante esta jornada se esperan bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento que afectará a distintas zonas del país. Más detalles, en la nota.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 30 de junio una alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos fuertes y frío extremo que afectará a 14 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta amarilla por tormentas en Misiones. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen ilustrativa).
Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen ilustrativa).

A su vez, el SMN advirtió que rige una alerta amarilla por nevadas que alcanzará al sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación", destacó.

Además, confirmaron que hay una alerta amarilla por vientos que regirá en Río Negro, el sur de La Pampa, el este de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", señaló.

En tanto, el organismo lanzó una alerta meteorológica amarilla por frío extremo que alcanza a ChubutMendoza, San JuanSan LuisLa Rioja y el oeste de Córdoba. Según indicó el SMN, este nivel de alerta implica temperaturas que pueden ser peligrosas, en particular para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Clima en el AMBA

Por último, este martes arrancará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y se mantendrá el cielo despejado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 14°C.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."
FARÁNDULA

Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."

5
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

Últimas noticias de Clima