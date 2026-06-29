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Lunes, 29 de junio de 2026

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ATENCIÓN

Urgente: alerta meteorológica por vientos, tormentas y nevadas para 6 provincias

El pronóstico indica que los fenómenos climáticos pueden extenderse entre horas de madrugada y la noche, con ráfagas pueden superar los 100 km/h en zonas de alta cordillera.

SGorostiaga
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos, tormentas y nevadas que afectarán a seis provincias.

Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja están bajo alerta por vientos con ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora en zonas de alta cordillera. En casos puntuales, el organismo advirtió que pueden alcanzar los 100.

La alerta rige principalmente durante la tarde, con posibilidad de extenderse durante la noche en zonas específicas.

Las zonas afectadas por las alertas meteorológicas.
Las zonas afectadas por las alertas meteorológicas.

Alerta por tormentas en Misiones

El norte de Misiones, principalmente las zonas de Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano y Montecarlo, tendrá alerta amarilla por tormentas a partir de la tarde.

El SMN señaló que el fenómeno será "de variada intensidad" y podrá estar acompañado por abundante lluvia, granizo ocasional, actividad eléctrica intensa y ráfagas fuertes.

Se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar ese valor en forma puntual.

Alerta por nevadas en Tierra del Fuego


Las ciudades de Ushuaia y Río Grande están bajo alerta amarilla por nevadas desde la madrugada del martes, según el SMN.

El organismo proyectó acumulados de entre 10 y 30 centímetros de nieve, con posibilidad de superar ese rango en sectores específicos.

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